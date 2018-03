NEWS BREVI

15/03/2018 - Sospensione idrica a Senise Senise: per consentire il collegamento di alcune utenze alla nuova rete idrica, l'erogazione dell'acqua potabile in via Cavour, via Napoli, via Madonna D'Anglona, e da via Rinaldi a via Vittorio Emanuele sarà sospesa dalle ore 13:30 alle ore 18:30 di domani, 16-03-2018, salvo imprevisti. 14/03/2018 - CS mostra "LA VIA DELLA CROCE_Matera per L'Aquila" Giovedi 15 marzo 2018, alle ore 12,30, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, si terrà una conferenza stampa in diretta streaming con il Comune dell’Aquila, rappresentato dal Sindaco Pierluigi Biondi, dall’Assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo, dal Probiviro Federazione Italiana Centri e Club per l’Unesco (FICLU) Andrea Tatafiore per il Club per l’Unesco dell’Aquila, dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri Legione Abruzzo/Molise Generale di Brigata Michele Sirimarco, per la presentazione della mostra “LA VIA DELLA CROCE – Matera per L’Aquila” che sarà ospitata nell’ex Ospedale San Rocco di Matera dal 23 marzo al 15 aprile c.a. Nel corso della conferenza, alla quale parteciperanno oltre al Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri, Stefania De Toma Presidente del Comitato Promotore per il Club per l’Unesco di Matera e Luca Prisco Presidente dell’Associazione Matera Convention Bureau (segreteria organizzativa dell’evento), saranno inoltre illustrate le iniziative di collaborazione tra i due comuni. 14/03/2018 - Sospensione idrica comunicazioni del 14 marzo 2018 Tursi: a causa di un guasto sulla condotta del Frida, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.

Pisticci: a causa di un guasto sulla condotta adduttrice del Frida, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10,00 fino al termine dei lavori di riparazione.

Valsinni, Colobraro, Rotondella: a causa di un guasto sulla condotta del Frida, l'erogazione idrica resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Grassano: a causa di un guasto sulla condotta del Frida, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.