Pignola: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Campo di Giorgio e Molino di Capo sarà sospesa dalle ore 14:30 alle ore 19:30, salvo imprevisti.

Brienza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 19:00 di domani, salvo imprevisti, in Contrade Mancosa, Braide, Schiavi, Pozzi e Taverne

Montemilone: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte e/o impianti, l'erogazione dell'acqua potabile è stata sospesa in C.so M. Pagano, via Mad. del Bosco, via C. Battisti, via Libertà, via S. Rocco e strade limitrofe. Sarà ripristinata al termine dei lavori.