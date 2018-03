NEWS BREVI

12/03/2018 - Frana a Maratea, chiuso tratto 'Tirrena' A causa "di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata", la statale 18 'Tirrena Inferiore' è "temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco" a Maratea (Potenza). Lo ha reso noto l'Anas.

Attraverso la "perla del Tirreno", in Basilicata, la 'Tirrena inferiore' collega la costa tirrenica campana con quella calabrese.

Nel comunicato dell'Anas è inoltre specificato che "il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell'Anas e dalle forze dell'ordine presenti sul posto".Ansa 12/03/2018 - Sospensioni erogazione idrica comunicazioni del 12 marzo 2018 Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. 12/03/2018 - Unibas: giornata di "Recruiting day" sul mercato del lavoro Gi Group, società che opera nel settore del mercato del lavoro, in collaborazione con l’Università della Basilicata, organizzerà a Potenza un “Recruiting day” martedì 13 marzo, alle ore 10, nell’aula multimediale del centro di Ateneo orientamento studenti (Caos) del Campus di Macchia Romana. Durante l’evento studenti e laureati avranno “l’opportunità di orientarsi al mercato del lavoro – hanno spiegato gli organizzatori - e approfondire le conoscenze sul percorso di selezione, con un focus sulle metodologie utilizzate, le dinamiche del colloquio individuale e di gruppo e l’assessment center”.

Il programma della giornata – dopo un intervento introduttivo di Salvatore Masi, docente della Scuola di Ingegneria – prevede la presentazione aziendale, l’orientamento al mercato del lavoro, la consegna dei curriculum e i consigli per la stesura di un cv, e colloqui di gruppo o individuali (in base al numero di partecipanti).