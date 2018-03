4/03/2018 - Lutto nel mondo del calcio,Davide Astori morto in albergo a Udine

Il capitano, della Fiorentina Davide Astori, è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. E...-->continua