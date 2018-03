Iniziate le celebrazioni per il trentennale del Centro sperimentale di Veneto Agricoltura, con sede a Rosolina (RO). Il 7 e 8 giugno è prevista una grande kermesse con esposizioni, convegni, incontri e visite alle attività del Centro.



Il Centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura compie 30 anni (1988-2018) e per celebrare l’evento l’Agenzia regionale sta preparando una serie di grandi appuntamenti. L’obiettivo è quello di far conoscere, anche al di fuori del mondo ortofloricolo e degli addetti ai lavori, l’importante ruolo svolto dal Centro con sede a Rosolina-Ro, da sempre al servizio dell’innovazione del comparto.

Le celebrazioni per i 30 anni di Po di Tramontana, che raggiungeranno il loro clou nei giorni 7 e 8 giugno, sono appena iniziate con una capillare azione di comunicazione sui Social, ma gli eventi più importanti sono in fase di definizione proprio in questi giorni. Al momento, anticipiamo che durante la “due giorni” di giugno a Rosolina saranno presentate, innanzitutto, alcune possibili soluzioni tecniche per la meccanizzazione delle medio-piccole imprese orticole professionali, con prove dinamiche direttamente sugli appezzamenti del Centro, dedicate in particolare alle filiere di radicchi, asparago bianco, lattuga e patata dolce (batata). Inoltre, sono previsti incontri e confronti in campo con la guida di esperti del settore e visite alle prove sperimentali. Infine, sarà ripercorsa la storia dei primi 30 anni di attività del Centro, occasione per analizzare l’evoluzione e le prospettive dell’innovazione ortofloricola. Ricordiamo che il Centro “Po di Tramontana” si pone come punto di riferimento del comparto, non solo con la propria attività sperimentale, ma anche promuovendo e ospitando servizi per lo sviluppo del sistema della conoscenza ortofloricola. Ne è un esempio il recapito fitosanitario, che da anni fornisce aggiornamenti tecnici sulle principali patologie e mezzi di difesa, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto e le forze tecniche del mondo associativo e produttivo del settore. Alla kermesse di Rosolina del 7 e 8 giugno è prevista la partecipazione di numerose ditte, associazioni e istituzioni del settore con i loro stand espositivi.