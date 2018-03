Veneto 4^ Regione in Italia. Fatturato in crescita. Cinque le aziende sotto la lente. Si è svolto a Legnaro-Pd l’Agri Startup Day 2018, promosso da Veneto Agricoltura, Galileo Visionary District e Start Cube, dedicato alle StartUp che fanno innovazione in agricoltura.







In Italia operano 8.581 startup innovative, delle quali 789 (9,2%) sono attive nel Veneto, che si posiziona al quarto posto nella graduatoria regionale dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. Un’area in rapida crescita quella delle startup, visto che si contano 23.858 soci e 10.262 dipendenti in totale, con un fatturato medio per impresa che nell’ultimo anno è quasi raddoppiato, passando da 115 a 208 mila euro (+81%).



Ma di cosa si occupano queste neoimprese? Il ventaglio è ovviamente ampio, ed una fetta interessante tratta di prodotti e servizi per il settore agricolo e agroalimentare. Di tutto questo se ne è parlato oggi a Legnaro-Pd presso la Corte Benedettina in occasione dell’Agri Startup Day 2018, evento organizzato da Veneto Agricoltura, in collaborazione con Galileo Visionary District e Start Cube, con l’obiettivo di presentare al mondo agricolo le startup innovative del nostro territorio. Oltre 170 persone hanno partecipato all’evento di Legnaro, a conferma che il “mondo startup” rappresenta un forte richiamo, in particolare per i giovani.



Cinque le startup venete poste sotto i riflettori e che hanno così potuto presentare il loro percorso di formazione e crescita e i loro prodotti e servizi dedicati al settore agricolo e agroalimentare: Archetipo, che si occupa di monitoraggio ambientale per l’agricoltura di precisione; DiFlora srl, laboratorio di tecniche innovative di micropropagazione; EzLab srl che ha presentato AgriOpenData, la più potente piattaforma online per l’ottimizzazione del settore agroalimentare; Drimac srl che produce una zappatrice innovativa grazie a sensori di precisione e ad un particolare sistema oleodinamico; Envicom Associati che offre servizi legati alla geologia ambientale, alla pianificazione e alla progettazione e valorizzazione.



L’Agri Startup Day 2018 è stato anche l’occasione per confrontarsi più in generale sul tema dell’innovazione in agricoltura e del “mondo startup” attraverso una serie di interventi: Alberto Negro, Direttore di Veneto Agricoltura, Francesca Gambarotto, Presidente di Galileo Visionary District, Giulia Turra di Start Cube - Incubatore Universitario d'Impresa e Lucio Brotto di Etifor, spinoff dell’Università di Padova.