Mercoledì 28 febbraio (ore 14:45), c/o la Corte Benedettina di Legnaro-Pd, Veneto Agricoltura, con Galileo Visionary District e Start Cube, promuove un evento dedicato alle startup che fanno innovazione in agricoltura.







Riflettori puntati sulle startup innovative nel settore agricolo mercoledì 28 febbraio (ore 14:45) a Legnaro-Pd presso la Corte Benedettina. Un’area in rapida crescita quella delle startup, che coinvolge tutti i comparti, compreso quello agroalimentare. Per capirne di più, Veneto Agricoltura, con Galileo Visionary District e Start Cube, organizza l’Agri Startup Day 2018, con l’obiettivo di presentare al mondo agricolo cinque startup innovative del territorio. Neo imprese che sono delle vere e proprie best practice il cui percorso di formazione e crescita può rappresentare un punto di riferimento per tanti giovani che puntano a diventare imprenditori nel settore agricolo e agroalimentare.



Nello specifico, si tratta dell’azienda Archetipo, che si occupa di monitoraggio ambientale per l’agricoltura di precisione; DiFlora srl, laboratorio di tecniche innovative di micropropagazione; EzLab srl, che presenterà AgriOpenData, la più potente piattaforma online per l’ottimizzazione del settore agroalimentare; Drimac srl, che produce una zappatrice innovativa grazie a sensori di precisione e ad un particolare sistema oleodinamico; Envicom Associati, che offre servizi legati alla geologia ambientale, alla pianificazione e alla progettazione e valorizzazione.



L’incontro di Legnaro è anche un’occasione di confronto per parlare più in generale di innovazione in agricoltura e di “mondo startup”, attraverso gli interventi di Alberto Negro, Direttore di Veneto Agricoltura, Francesca Gambarotto, Presidente di Galileo Visionary District, Giulia Turra di Start Cube - Incubatore Universitario d'Impresa e Lucio Brotto di Etifor, spinoff dell’Università di Padova. La partecipazione all’evento è riconosciuta come credito formativo dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Padova. Registrazione: http://bit.ly/2EF7YM5; informazioni: 049.8293863.