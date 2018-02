Domani, sabato 24 febbraio, alle ore 20.30 le Dimedia Aquile affronteranno in trasferta gli Islanders Venezia, nella seconda giornata del campionato di III Divisione. Si tratta senza dubbio di una prova impegnativa per il team di coach Mantovani, dato che i veneti sono una squadra ottimamente strutturata, capace nel precedente campionato di qualificarsi per i playoff, e che si presenta quest’anno in campo senza grandi variazioni nella formazione base. Seppure esistano pochi precedenti tra i due team, è da segnalare che in tempi recenti diversi giocatori degli Islanders sono venuti a rinforzare la formazione estense, per poi rientrare a casa o trovare una sistemazione in altri team.



I veneti sono da sempre una squadra quadrata, con un gioco relativamente semplice ma anche molto efficace, che fa delle corse la propria arma più pericolosa. Anche in difesa hanno ottime individualità e una fisicità importante, e non sarà facile per gli estensi trovare grandi spazi di manovra.

Detto questo, le Dimedia Aquile affronteranno la trasferta con ambizioni corsare, consce della forza dell’avversario ma anche pronte a mettere sul campo il proprio valore tecnico e il proprio blasone. Nella partita d’esordio, opposte alla matricola Alligators Rovigo, hanno saputo mostrare un buon affiatamento sia in attacco che in difesa, e fare un’ottima figura davanti ai propri tifosi nonostante le condizioni meteo assolutamente proibitive. Anche a Venezia peraltro potrebbe essere proprio lo stesso meteo a condizionare la gara, un po’ per le pesanti precipitazioni che stanno investendo in queste ore tutto il Settentrione, ma anche per il freddo e il vento da Nord che dovrebbero portare temperature percepite veramente basse.

Il coaching staff delle Aquile ha preparato nei dettagli la partita. C’è consapevolezza che un match di questo tipo, a campionato appena iniziato, rappresenti una sorta di pre-esame per legittimare le ambizioni di playoff (e oltre) degli estensi. Se un’eventuale sconfitta potrebbe poi essere facilmente recuperata sotto il profilo della classifica, è certo che una vittoria sarebbe invece un’importante e immediata iniezione di morale e di fiducia per il team ferrarese.



Nella stagione 2017 gli Islanders avevano fatto registrare il diciottesimo record del campionato su 43 squadre in termini di Total Offense (al 4° posto le Aquile), mentre sul lato difensivo le prestazioni erano state pressochè equivalenti, con circa 140 yds a partita concesse agli avversari per entrambe. Il fatto di non aver avuto in comune nessun team avversario non consente però una valutazione comparativa di confronti indiretti. Quel che conta però è la stagione 2018, ed è fuor di dubbio che le Aquile in questo torneo siano intenzionate a farsi valere fino in fondo.

Per la partita di Venezia rientreranno nei ranghi alcuni giocatori assenti a vario titolo nella prima di campionato, come il lineman Teodori, e non dovrebbero esserci assenze di rilievo salvo il WR Ferrari, fermo per infortunio. Se il meteo dovesse consentirlo, l’attacco estense potrà quindi mettere in campo tutte le proprie armi, in particolare quella del gioco aereo, con Cavallino pronto a imbeccare i propri ricevitori, primo tra tutti Mingozzi. La difesa invece avrà l’occasione di misurare il proprio grado di efficacia, con la coppia di linemen Bianchi-Fondi alle prese con una linea d’attacco avversaria veramente possente.

Quel che è certo è che a Venezia domani non mancherà lo spettacolo, in quella che si preannuncia come una sfida da playoff anticipata. Appuntamento per le 20.30 al Centro Sportivo Comunale di Favaro Veneto.