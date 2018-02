Un’ondata di gelo eccezionalmente intensa sta per abbattersi sull’Italia, in modo particolare sulle regioni Adriatiche vicine alla costa. È il ciclone siberiano Burian, che si è già fatto sentire con le numerose precipitazioni e il calo drastico delle temperature. Purtroppo ha colpito in pieno anche il circus dell’Iron Bike, che si vede costretto a rinunziare al grand depart di Alberobello, previsto per questa domenica 25 febbraio. La prima tappa dell’edizione 2018, organizzata dall’attivissima e storica SPES ALBEROBELLO, è stata rinviata di due settimane a domenica 11 marzo.



Le attuali condizioni del percorso e soprattutto l’atteso evolversi in negativo del meteo ha messo d’accordo gli organizzatori del circuito e quelli locali sull’impraticabilità della gara in sicurezza, propendendo per uno slittamento di quindici giorni.



Un’attenta analisi da parte dello staff delle condizioni del percorso di Alberobello, considerati i suoi numerosi passaggi tecnici sulla roccia viva (resa altamente scivolosa dalla pioggia) e le consistenti pozzanghere, ha portato la commissione tecnica dell’Iron Bike alla decisione, sofferta, di non poter disputare la gara in condizioni di sicurezza. La sicurezza degli atleti è infatti un fattore ben più importante dell’agonismo, della voglia di pedalare e del divertimento. Anzi, senza sicurezza non c’è sano divertimento.



Tra domenica e lunedì il gelo siberiano farà il suo ingresso anche sull'Italia. Il grande freddo risparmierà solo Calabria e Sicilia e irromperà dapprima dall’Adriatico nel corso di domenica, per poi dilagare anche sul resto della Penisola. Attesi venti forti, clima gelico e intense precipitazioni, anche nevose alle quote collinari. Su Alberobello i rovesci si susseguono sin dalle prime ore di ieri e non è previsto che terminino per il weekend. 4° C la temperatura media prevista per domenica.





L’ABBONAMENTO CONTINUA – In virtù dello slittamento in avanti della partenza dell’Iron Bike 2018, anche la data di scadenza per la sottoscrizione dell’abbonamento è stata prorogata (di una settimana) a giovedì 01 marzo. Tutte le condizioni restano invariate.