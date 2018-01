NEWS BREVI

31/01/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 31 gennaio 2018 Bernalda: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica a Metaponto Lido sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del giorno 01-01-2018 salvo imprevisti.

Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. 31/01/2018 - Cinghiali: solo nel 2017 abbattuti 9.400 Nel 2017 in Basilicata sono stati abbattuti oltre 9.400 cinghiali "in attività venatoria e di controllo". Lo ha reso noto l'assessore alle politiche agricole, Luca Braia, parlando di "un trend positivo, di crescita di numeri dei capi abbattuti rispetto agli anni precedenti".Ansa 31/01/2018 - Servizio civile, se ne parla venerdì in un incontro in Regione Il servizio civile sarà al centro di un incontro che si terrà venerdì 2 febbraio, alle 16, a Potenza, nella sala Inguscio del Dipartimento Politiche della Persona.

Nell’occasione sarà presentato il volume dal titolo “Il Servizio civile universale – Una politica ‘con’ e ‘per’ i giovani”. Ne parlerà lo stesso autore, Raffaele De Cicco, consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile).

Il programma prevede, dopo i saluti del presidente della Prima Commissione consiliare Vito Santarsiero, gli interventi del funzionario regionale Angelina Lettieri, dell’avvocato dello Stato, Amedeo Speranza, e dell’ assessore alle Politiche della Persona, Flavia Franconi.