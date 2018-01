Al via il progetto di Alternanza Scuola Lavoro il 31 gennaio 2018 per 50 alunni del Liceo Galilei-Campailla di Modica 70h.

Primo modulo del corso Marketing: Operatività e Strategia Aziendale. Durante il modulo, della durata di 35h a modulo gli stagisti avranno una panoramica completa di ogni aspetto del mercato in cui l’azienda opera; si affronteranno le fasi di: promozione di prodotti commercializzati dalla struttura aziendale, le strategie dei competitors, il positioning, l’utilizzo del giusto marketing mix. Data la multidisciplinarità degli argomenti trattati dal Corso di Alternanza Scuola/Lavoro questo modulo è frequentabile max 27 unità.

Secondo modulo Domotica: Integrazione di Sistemi e Programmazione Domotica, della durata di 35h.

II Corso mira a far conseguire ai giovani conoscenze e competenze teorico-pratiche nell’ambito della domotica, della progettazione e sviluppo di apparecchiature audio e di sistemi di telegestione e telecontrollo.

Sviluppare capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici nel mondo del lavoro ed in particolare nel settore dell’automazione ed attitudini e flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni della realtà lavorativa nel settore Sistemistico;



Mettere gli allievi in grado di analizzare processi prevalentemente di tipo tecnico-operativo e di individuarne le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti, impiegando concetti e strumenti di rappresentazione (grafi, schemi a blocchi, linguaggio tecnico ) di tipo sistemistica ed in grado di analizzare processi e applicazioni nel campo tecnico della teoria studiata con piccoli progetti e simulazioni al computer, ove possibile, utilizzando strumenti informatici.

Competenze da acquisire

Capacità nella gestione e funzionamento dei sistemi a microcontrollore progettazione di schede elettroniche con processori programmabili., sapendone diagnosticare le anomalie di funzionamento. Capacità nella progettazione e realizzazione di:

•sistemi multiroom audio e video;

•impiantistica elettrica integrata, civile, industriale e alberghiero (building automation).



L’attività in alternanza Scuola/Lavoro è un’ opzione formativa per i giovani dai 15 ai 18 anni per agevolare l’orientamento circa le future scelte professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro, l’attività in alternanza garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall’istituzione scolastica.

I percorsi in alternanza sono oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e C.R.E.A. snc, i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

Referente Scolastico per l’Alternanza Scuola/Lavoro Prof. Salvatore Scuderi,Tutor Scolastico Prof.ssa Nella Bellomia – Esperto Aziendale Salvatore Battaglia.



Resp.le Formazione e Marketing C.R.E.A.



Salvatore Battaglia