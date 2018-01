E’ in programma per domattina, 24 gennaio, a Potenza, a partire dalle 10, in corso Garibaldi, dinnanzi alla sede Ueca ( a pochi metri dal comando provinciale della Guardia di Finanza) il presidio organizzato da Coldiretti Basilicata per chiedere all’Ufficio erogazioni comunitarie in agricoltura lo sblocco di ingenti risorse destinate agli agricoltori lucani. Al sit in, che andrà avanti ad oltranza fino a quando non arriveranno risposte realmente concrete, è prevista la partecipazione di numerosi coltivatori provenienti da tutta la Basilicata pronti a chiedere il rispetto di un loro diritto.