Saranno diramati in Fiera Giovedì 1 Febbraio (ore 11:30, Pad. 4) durante la Conferenza stampa di Veneto Agricoltura sull’andamento dell’annata agroalimentare veneta 2017; primi dati: continua il calo delle azienda agricole (-1%), mentre crescono (+3,9%) le società di capitali. Il grande stand (al centro del Pad. 4) della Regione e dell’Agenzia con AVEPA, ARPAV e il Marchio QV. Tanti gli eventi, tra cui la firma per l’avvio del Consorzio QV (Qualità Verificata, 31/1 ore 13:30).



È scattato il conto alla rovescia per il via alla 113^ Fieragicola, in programma a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio. Tra una settimana esatta la grande kermesse scaligera aprirà i cancelli alle migliaia di agricoltori, operatori e visitatori che troveranno, al centro del Padiglione 4, il grande stand allestito per l’occasione dalla Regione Veneto. Si tratta di un unico spazio attrezzato dove Veneto Agricoltura, Avepa, Arpav e il Consorzio Qualità Verificata con i colleghi regionali forniranno informazioni su attività e servizi per il mondo agricolo e rurale.

Tantissimi gli eventi che Veneto Agricoltura proporrà nei quattro giorni di fiera.

Già nella giornata inaugurale di mercoledì 31 gennaio (ore 15.00), l’Agenzia regionale organizza presso l’Area FORUM del Padiglione 3 un focus sull’agricoltura di precisione (si veda: http://bit.ly/2DqIaCc).

Giovedì 1 febbraio (ore 11:30), presso il corner dello stand regionale (Padiglione 4), alla presenza dell’Assessore regionale all’Agricoltura, il Direttore di Veneto Agricoltura Alberto Negro e il Presidente di VeronaFiere Maurizio Danese, i tecnici dell’Agenzia presentano nel corso dell’ormai tradizionale Conferenza Stampa, i primi dati dell’annata agroalimentare regionale 2017. L’elaborazione dei dati è in atto in questi giorni; per ora emerge un leggero calo (fisiologico da tempo per quelle individuali) del numero delle imprese agricole attive nel Veneto (-1% rispetto al 2016), mentre crescono (+3,9%) le società di capitali.

Sempre giovedì 1 febbraio (ore 10,00), presso la Sala Puccini nella Galleria tra i Padiglioni 6 e 7, meeting sulla biodiversità (progetto BIONET) e la straordinaria importanza che questa svolge per l’agricoltura (si veda: http://bit.ly/2mHj4EJ).

Venerdì 2 febbraio (ore 10.00), presso la Sala Puccini, si tiene infine un convegno sul ritorno dei sistemi agroforestali, ovvero della “riaffermazione” delle alberature tra le colture agrarie, importanti fattori di produzione e stabilizzazione climatica (si veda: http://bit.ly/2mODnRx).

Presso lo stand, per tutta la durata della fiera, i tecnici del Settore “Bioenergie e cambiamento climatico” di Veneto Agricoltura saranno a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sulle attività progettuali in tema di biogas, biomasse solide e biocarburanti.