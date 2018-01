All’importante kermesse veronese, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio, l’Agenzia regionale mette in scaletta una serie di eventi e iniziative di grande interesse e attualità. Il fulcro sarà lo stand posizionato al centro del Padiglione 4 con Regione, AVEPA, ARPAV e il marchio regionale QV. Giovedì 1 Febbraio la Conferenza stampa con le anticipazioni su com’è andato l’agroalimentare veneto l’anno scorso.



Regione e Veneto Agricoltura, con AVEPA, ARPAV ed il marchio regionale agroalimentare QV (Qualità Verificata), si stanno preparando per la 113^ edizione di Fieragricola, l’importante kermesse dedicata al settore primario in programma a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio. Al centro del Padiglione 4 i visitatori troveranno un spazio allestito e un interessante “menù” fatto di tanti eventi, punti informativi, materiale divulgativo, ecc. L’Agenzia regionale proporrà per l’occasione una serie di iniziative che ruotano attorno alle tre frontiere simbolo dell’innovazione sostenibile in agricoltura, ovvero l’agricoltura di precisione, la biodiversità e i sistemi agroforestali.

Vediamo, in sintesi, gli eventi proposti da Veneto Agricoltura ricordando però che per giovedì 1 febbraio (ore 11:30) presso lo stand regionale Veneto Agricoltura ha in scaletta la tradizionale Conferenza Stampa con le anticipazioni e quindi i primi dati sull’annata agroalimentare regionale 2017. L’appuntamento è di quelli da non perdere perché verrà tracciato il quadro degli indicatori economico-produttivi del settore, una “presintesi” dell’incontro di giugno durante il quale viene presentato il Report consuntivo sull’andamento del settore primario regionale dell’anno precedente. Saranno presenti l’Assessore regionale all’Agricoltura, il Direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro e il Presidente di VeronaFiere Maurizio Danese.

Ecco invece il programma dei workshop.

Nella giornata inaugurale, mercoledì 31 gennaio (ore 15.00) presso l’Area FORUM del Padiglione 3, è previsto il focus Precision farming nelle colture erbacee che affronterà il tema dell’agricoltura di precisione analizzato da tre distinti punti di osservazione: le Linee guida recentemente pubblicate dal Ministero, le indicazioni pratiche sperimentate nell’azienda pilota dimostrativa “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura grazie al progetto europeo LIFE “Agricare” e il rapporto tra imprese e ricerca. Il programma dell’incontro è disponibile su http://bit.ly/2DqIaCc.

Giovedì 1 febbraio (ore 10,00) presso la Sala Puccini nella Galleria tra i Padiglioni 6 e 7, si terrà un incontro dedicato alla biodiversità intesa quale valore per l’agricoltura. Il focus, sostenuto dal Progetto BIONET che Veneto Agricoltura conduce con un’ampia rete di partner (Istituti agrari, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, CREA, Provincia di Vicenza) nell’ambito del PSR Veneto, punta a mettere in evidenza il valore della biodiversità per le produzioni agricole. Tecnici e produttori si incontreranno forti anche dell’esperienza maturata nell’ambito di un altro progetto da poco concluso (VeroVeneto) che ha dato modo di misurare con metodo scientifico il grado di biodiversità e la qualità della produzione ortofrutticola veneta. Il programma di questo secondo incontro è disponibile su http://bit.ly/2mHj4EJ.

Venerdì 2 febbraio (ore 10.00), sempre presso la Sala Puccini, si terrà invece un convegno dedicato al ritorno dei sistemi agroforestali. Nell’occasione si parlerà di alberi tra le colture agrarie, elementi non intrusi ma fattori di produzione e stabilizzazione climatica. L’agroforestazione è una sorta di “ritorno al futuro” che è già realtà in diversi contesti agricoli europei e italiani. Ne parleranno i ricercatori (con due interventi europei), tecnici e produttori agricoli protagonisti di queste esperienze. Il programma è su: http://bit.ly/2mODnRx.

Infine, presso lo stand regionale saranno presenti nei quattro giorni di fiera i tecnici del Settore di Veneto Agricoltura “Bioenergie e cambiamento climatico”, per fornire ai visitatori informazioni sulle attività progettuali in tema di biogas, biomasse solide e biocarburanti.