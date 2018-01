Ritorna in Puglia l'attore regista brasiliano Marcelo Bulgarelli, direttore artistico del settore teatro de la Fabbrica dei Gesti, regista degli spettacoli OLTREMUNDO e ARRIVI E PARTENZE.

Il laboratorio "Il CORPO INVENTIVO" è un'esperienza pratica di introduzione ai principi espressivi per il movimento scenico elaborato da Meyerhold. È un processo che parte dall'allenamento fino ad arrivare alla scena. Il corso propone la costruzione dell'azione fisica basata sui principi del sistema biomeccanico, mirando all'esercizio della consapevolezza corporea che questo sistema offre, indipendentemente dallo stile o dal linguaggio artistico.

La biomeccanica è un sistema di educazione teatrale creato all'inizio del XX secolo da Vsevovlod Meyerhold. Questo sistema consiste in diversi principi che aiutano l'attore a sviluppare consapevolmente la sua arte, stimolando il processo creativo, organizzando e guidando l'attore nello spazio, sviluppando l'economia della propria energia fisica e dando ritmo e forma al movimento.

Nel corso, tutti gli esercizi mirano al corpo dell'attore come mezzo espressivo, creativo e primario di comunicazione, e quindi fornisce ad ognuno un metodo autoriale per sviluppare la propria arte. ll laboratorio è rivolto a tutti: danzatori, coreografi, professionisti della scena, performers e insegnanti di danza, attori, musicisti, nonché a tutti coloro che sono interessati e motivati, a vario titolo. Il protagonista è il corpo dell'attore/danzatore/performer, visto nella sua interezza, come mezzo di creazione artistica e strumento di comunicazione.





Programma: allenamento fisico basato sulla logica del sistema biomeccanico; introduzione ai sette principi della costruzione dell'azione fisica; forza di gravità, di inerzia e centrifuga; ritmo-spazio-corpo-movimento; dialogo d'azione; costruzione di una scena.





Il laboratorio è il proseguimento della rassegna RēˈTRāS - Open Call 2017 - DanzaTeatroMusica curata da Stefania Mariano de La Fabbrica dei Gesti.





CALENDARIO

Martedì 23 ore 17,00 - 20,00

Mercoledì 24 ore 18,30 - 21,30

Giovedì 25 ore 17,00 - 20,00

Venerdì 26 ore 18,30 - 21,30





COSTI

80€ per l'intero laboratorio





ISCRIZIONI E INFO

lafabbricadeigesti@gmail.com

3475424126