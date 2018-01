E’ stata temporaneamente chiusa al transito la Sp 219 “Vitalba- Ofantina” al km 0+300 sul ponte che attraversa la fiumara di Inforchia. Il transito sarà dirottato sulla strada ex SS 93 con uscita in direzione Atella. Lo ha comunicato l’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza, spiegando che l’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per consentire ulteriori accertamenti e la progettazione di interventi di ripristino della soletta del ponte che, durante le operazioni di installazione del nuovo giunto di dilatazione, ha evidenziato lesioni in due tratti.

Rionero in Vulture:a seguito dell'interruzione di energia elettrica all'impianto di via Cimitero, giovedì 18 gennaio dalle ore 11 alle ore 15 potranno verificarsi cali di pressione o sospensioni dell'erogazione idrica nelle seguenti zone: via del Colonnello, via del Brigantaggio, via Fontana Castagna, zona C10 e strade limitrofe.

Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Dante, via Collodi e via dei Normanni sarà sospesa dalle ore 12:30 di oggi fino al termine dei lavori.

Balvano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.