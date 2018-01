Rionero in Vulture:a seguito dell'interruzione di energia elettrica all'impianto di via Cimitero, giovedì 18 gennaio dalle ore 11 alle ore 15 potranno verificarsi cali di pressione o sospensioni dell'erogazione idrica nelle seguenti zone: via del Colonnello, via del Brigantaggio, via Fontana Castagna, zona C10 e strade limitrofe.

Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Dante, via Collodi e via dei Normanni sarà sospesa dalle ore 12:30 di oggi fino al termine dei lavori.

Balvano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.