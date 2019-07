“L'assessore Fanelli ha dichiarato in Consiglio rispondendo alla nostra interrogazione sulla forestazione e che il primo stralcio del progetto é in corso di autorizzazione. Speriamo sia veramente un errore perché il progetto è già attivo dal momento che i cant... -->continua

“La Vita è valore assoluto.” Lo dice il Vangelo, coerentemente lo ribadisce Papa Francesco e lo affermano i valori del Popolarismo europeo. Per questo non mi meravigliano le parole del Cardinale Parolin nella sua visita in Basilicata. Il suo discorso si co... -->continua