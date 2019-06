Come annunciato la settimana scorsa si è svolto questa mattina in Regione un tavolo tecnico con tutte le aziende di trasporto.

L'incontro convocato, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Donatella Merra, ha consentito di poter discutere delle problematiche e delle questioni relative al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, con particolare riferimento all'avvio delle future gare di affidamento per le quali risulta necessario riprendere e concludere l'iter di adozione del Piano dei Trasporti di Bacino. In particolare l'assessore, pur nella urgenza di procedere, ha ribadito la più ampia disponibilità al confronto finalizzato al recepimento delle istanze provenienti dal territorio e dall'utenza, richiedendo alle aziende presenti di voler rappresentare eventuali contributi in tal senso. Diversi sono stati gli interventi fatti dalle singole aziende presenti che comunque hanno consentito di avere importanti spunti di riflessione per i quali l'assessore si è riservato di effettuarne ogni doveroso approfondimento. Si è anche parlato degli aspetti inerenti lo stato dei pagamenti e dei trasferimenti finanziari dalla Regione alle Province ed ai Comuni per i servizi di trasporto pubblico locale per i quali, con la definizione del bilancio, si dovrà procedere con la valutazione degli opportuni stanziamenti. La riunione è propedeutica alla elaborazione di una proposta di Piano che mira al perfezionamento di alcuni aspetti di quello già in essere. Il documento sarà poi portato all’attenzione dell’Osservatorio dei trasporti con il coinvolgimento di tutti i sindacati.