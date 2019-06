“Ho chiesto di potervi incontrare per presentarmi personalmente e capire insieme a voi le iniziative da intraprendere per migliorare l’Ospedale San Carlo, presidio con diverse eccellenze, e l’intera sanità lucana”.



Sono state queste le parole con cui l’assessore alla Sanità e Politiche sociali della Regione Basilicata, Rocco Leone, ha aperto questa mattina il discorso rivolto ai medici e al personale sanitario del nosocomio potentino durante una visita istituzionale. Nell’occasione ha espresso apprezzamento per i risultati conseguiti in poco tempo dall’Azienda ospedaliera in tema di abbattimento delle liste d’attesa, in linea con le aspettative del governo regionale.



“Da pediatra, mi piace richiamare il romanzo ‘Memorie di Adriano’ di Marguerite Yourcenar, nella parte in cui l’imperatore bisognoso di cure riconosce la difficoltà di sentirsi superiore rispetto al proprio medico. La nostra categoria – ha aggiunto Leone rivolgendosi ai presenti – deve salvaguardare l’orgoglio professionale per poter dare un contributo importante nelle attività di rilancio del comparto.



La politica ha la responsabilità di programmare le linee di indirizzo generale e di creare, assieme alla direzione strategica delle Aziende sanitarie, le migliori condizioni per gli addetti ai lavori, in modo da soddisfare pienamente il diritto alla salute dei cittadini. Medici e infermieri – ha proseguito l’assessore – devono poter operare in piena libertà e con un clima di serenità nelle proprie strutture, così da esercitare nel modo più adeguato l’ars medica ed entrare con umanità a contatto con i pazienti durante il percorso di cura”.



Al termine dell’incontro, accompagnato dal direttore generale Massimo Barresi, l’assessore ha visitato i reparti di Pediatria ed Ematologia.