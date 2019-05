“Auguri per il prestigioso e impegnativo incarico da parte di tutti i Carabinieri della Basilicata. L’Arma sarà al suo fianco per il sostegno ai cittadini con grande spirito di servizio e vicinanza a tutta la comunità di questa bella regione”.

Con questo messaggio autografo, impresso sul “Libro d’Onore” della Regione Basilicata, il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Rosario Castello, ha portato il saluto dell’Arma al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il “Libro d’onore”, istituito nel 2010 e custodito nella stanza del Governatore lucano, raccoglierà i messaggi e le immagini delle personalità che gli faranno visita, durante tutto l’arco del suo mandato, come traccia della storia della Basilicata da lasciare alle future generazioni.



Nel corso dell’incontro è stata rimarcata l’intesa tra la Regione e i Carabinieri della Legione Basilicata, per un proficuo lavoro di serena collaborazione al servizio dei cittadini e per assicurare loro il rispetto della legalità e della sicurezza. Per raggiungere tali scopi è stato rimarcato il ruolo imprescindibile delle Stazioni Carabinieri, presidio di legalità in tutte le realtà territoriali.