Continua la presenza dell'Adiconsum a Policoro, per garantire sulla fascia Ionica, uno sportello a tutela dei cittadini-consumatori e per offrire loro una protezione contro abusi e danni originati da comportamenti scorretti delle imprese e/o derivanti anche da una liberalizzazione selvaggia, complessa e senza regole, come ad esempio nel campo della telefonia e dell'energia.

Le principali segnalazioni che sono pervenute riguardano il settore della telefonia, per il 48 per cento, dell'energia per il 30 per cento, seguita dal settore commercio, inerente la garanzia sui prodotti, per il 22 per cento.



Le lamentele pervengono anche dai Comuni di Tursi, in particolare per la telefonia, e dal Comune di Scanzano Ionico per quanto riguarda i prodotti difettosi e la mancata riparazione degli elettrodomestici, cellulari, etc. ancora in garanzia, sui quali è bene ricordare che il Codice del consumo prevede una garanzia di 24 mesi.



Il prossimo appuntamento a Policoro è per sabato 23 marzo alle ore 10,00 in Via Giustino fortunato n. 10.