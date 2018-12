Cosa vuol dire gestire un centro sociale? Che valore hanno gli spazi occupati per le città e quanto possono aiutare a svolgere una funzione alternativa nei contesti politici, culturali e sociali?

Il 29 dicembre, a raccontarcelo sarà Giuliano Granato, membro dell'Ex OPG Je so' pazzo di Napoli, insieme ad alcuni membri del coordinamento nazionale di Potere al Popolo (partito politico nato proprio nell'Ex OPG).

Ci racconteranno come è avvenuta l'autogestione degli spazi occupati a Napoli negli ultimi anni e come questi abbiano garantito una nuova prospettiva di sguardo verso la città, contribuendo allo sviluppo e all'integrazione dei cittadini nei quartieri. L'esempio di Napoli chiarificherà anche l'uso civico dei centri sociali e come questi possano contribuire ad un rilancio politico. Successivamente ci sarà modo di intervenire con osservazioni, domande o commenti.

La partecipazione a questo evento è per noi fondamentale: il Comune ha avviato le procedure per una gara d'appalto per costruire un presidio sanitario e una sede distaccata della polizia locale nello spazio occupato Fucine dell'ECO.



L'incontro terminerà con una Cena Sociale che invita tutta la cittadinanza. Il costo è di 3 euro ma si può contribuire anche con qualsiasi piatto preparato da voi!



Ore 18.00 incontro con Giuliano Granato e Potere al Popolo

Ore 19.30 dibattito

Ore 20.30 Cena Sociale (3 euro)



Il pomeriggio vedrà anche la partecipazione di bancarelle e mostre di artigianato.

L'evento è in aggiornamento perciò continuate a seguirci e ricordate che la vostra partecipazione è fondamentale e che ogni offerta contribuisce al finanziamento delle attività di un posto autogestito e autofinanziato!



Potere al Popolo! Basilicata