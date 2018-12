Straordinario successo lo scorso 8 dicembre, in Piazza del Popolo a Roma, per l’evento organizzato dalla Lega del Capitano Matteo Salvini. Migliaia le persone, famiglie, donne, bimbi, che sono accorse da tutta Italia con ogni mezzo, per rispondere all’appello del Capitano, rendendo Piazza del Popolo un luogo colorato, sorridente, e festoso. Tantissimi anche i lucani, residenti in Basilicata e non, che con autobus, treni, e mezzi propri, hanno partecipato entusiasti alla manifestazione. Presenti anche delegazioni della Lega Basilicata, giunte da varie zone della regione. "La Lega ha conquistato la fiducia anche dei cittadini lucani - ha commentato Zullino, segretario regionale Vicario - siamo in forte ascesa in Basilicata, e questa altissima partecipazione lo dimostra". I social della Lega Basilicata hanno seguito passo passo la giornata, documentando l'evolversi dell'evento direttamente dalla zona palco, con foto e video in esclusiva. Non sono mancati momenti di confronto con i rappresentanti della Lega come i Sottosegretari, Siri, Borgonzoni, Durigon; con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del Veneto, Luca Zaia, con Andrea Crippa, coordinatore Nazionale Lega Giovani, e altri. Breve scambio di battute con Salvini, che alla domanda rivoltagli, dove i lucani starebbero aspettando il Capitano, lo stesso Salvini ha risposto di essere pronto per la Basilicata. È stata una giornata di festa caratterizzata da momenti di amicizia e condivisione di emozioni - hanno commentato i lucani presenti - gli italiani si sentono uniti, in un solo popolo, finalmente fieri ed orgogliosi della propria nazionalità e identità. Zullino ha espresso, inoltre, soddisfazione e felicità, nel constatare la grande partecipazione del popolo lucano. "In Basilicata la Lega è forte più che mai" ha sottolineato. Inni, bandiere sventolanti, applausi, dove il leitmotiv è stato "L' Italia Rialza la Testa”. "Tanti sorrisi - ha commentato Gorga - militanti e simpatizzanti, hanno partecipato a questa grande manifestazione, che ha visto unito il popolo della Lega, il popolo lucano, per ribadire i principi, gli ideali di buonsenso. In Basilicata siamo pronti per mandare a casa questi signori, che con decenni di malgoverno e clientelismo, hanno fatto scappare i giovani, e portato in povertà". Un evento riuscito, una fiducia nel partito, confermata dalla partecipazione di migliaia di persone, lucane e non, di cui gli organizzatori hanno contato circa settantamila presenze.