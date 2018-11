"Dopo l'incontro di ieri con i vertici di Fca, e i segretari generali e nazionali delle Organizzazioni sindacali, nella sede di via Puglia a Torino, questa mattina abbiamo incontrato cosa molto importante e per la prima volta, il ceo di Cnh Industrial, Hubertus M. Mühlhäuser".

Lo dichiara il segretario generale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, presente all'incontro. Per il sindacalista, "parlare di un'azienda che occupa circa 17.000 dipendenti in Italia, 17 stabilimenti attivi che producono in gran parte per l'esportazione, e' una responsabilità enorme oggi più che mai, in un settore industriale che ne ha risentito fortemente della crisi e che, grazie alle nuove politiche d'investimento del gruppo, dovrebbe ripartire. Nella partecipata e cordiale discussione, l'incontro si e' improntato sulla situazione italiana di CnhI, con il nuovo piano industriale, importante investimenti, 2 miliardi di dollari riguarderanno gli stabilimenti italiani per i prossimi tre anni e, della relativa tenuta occupazionale. Un incontro importantissimo - conclude il segretario UglM Spera - dove per il gruppo Cnh Industrial, l'Italia e' fondamentale, importanti investimenti anche a Foggia FPT motori nel 2019".