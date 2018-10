Di seguito il programma degli 'STATI GENERALI: AL CENTRO AL SUD'.



“STATI GENERALI DEL SUD” MATERA



VEN. 26 OTTOBRE



Arrivo on.le Meloni all’aeroporto di Bari alle 10:20



Treno Bari-Matera: partenza ore 11,30, arrivo ore 13,15 Stazione Villa Longo



Backstage Giorgia in diretta facebook su limiti infrastrutturali



Matera



Ore 13:30: Conferenza stampa davanti a Cantiere della stazione centrale FAL Piazza Matteotti per Matera Capitale della Cultura - stretta di mani -



Ore 14:30 AREA8 - incontro con imprenditori e operatori turistici e della cultura per Matera 2019



Backstage Giorgia visita stabilimento CALIA S.p.a.







STATI GENERALI DEL SUD” POTENZA



VEN. 26 OTTOBRE



Potenza Sala Minerva – Grande Albergo - C.so XVIII Agosto



Ore 17 Apertura Stati Generali del Sud



ore 17:30 “Investire in bellezza – Infrastrutture, turismo, lavoro e cultura per il rilancio del sud”



Backstage Giorgia in diretta facebook da Cantina Sociale Venosa



Ore 18.30 “Amministrare il rilancio – Assemblea degli amministratori di FDI del sud Italia”



SAB. 27 OTTOBRE - Potenza Ridotto del Teatro Stabile



ore 11:00 “Opportunità non sussidi - Infrastrutture, turismo, lavoro e cultura per il rilancio del sud” – (incontro con rappresenti imprese e libere professioni)



Backstage Giorgia Meloni in diretta dalla Patrone & Mongiello



ore 15:00 “Il futuro dei giovani può essere qui - Infrastrutture, turismo, lavoro e cultura per il rilancio del sud ”



a SEGUIRE



Fabio Rampelli



Guido Crosetto



Le nostre proposte per il sud” Giorgia Meloni







Vi aspettiamo il 26 | 27 Ottobre in Basilicata!