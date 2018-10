Continua il tour del candidato presidente del M5S Antonio Mattia per scrivere il programma per la Basilicata insieme ai lucani.

Questa settimana, gli incontri con i cittadini sono previsti nei seguenti 13 comuni: mercoledì 24 alle ore 11.30 a San Giorgio Lucano, alle ore 16.30 a Valsinni e alle ore 19.30 a Tursi; giovedì 25 alle ore 11.30 a Abriola, alle ore 16.30 a Calvello e alle ore 19.00 a Tito; venerdì 26 alle ore 17.00 a Cancellara e alle ore 19.00 a Oppido; sabato 27 dalle ore 11.00 alle ore 21.00 in quattro comuni della Val d'Agri; domenica 28 alle ore 18.30 a Muro Lucano.

I cittadini che non possono partecipare agli incontri previsti nel proprio comune sono invitati a inviare proposte e suggerimenti per il programma del M5S all'indirizzo mail: programma.basilicata.m5s@gmail.com. Otto Gruppi di lavoro costituiti da esperti, tecnici e attivisti sintetizzeranno i contributi dei cittadini e li inseriranno nel programma.

I Gruppi di lavoro sono i seguenti: Gruppo 1, Personale e funzionamento Regione Basilicata; No alla casta e ai suoi sprechi; Trasparenza e partecipazione; Diritti civili e pari opportunità; Protezione civile. Gruppo 2, Enti regionali e società partecipate dalla Regione. Gruppo 3, Energia e petrolio; Ambiente, acqua, rifiuti; Urbanistica e pianificazione paesaggistica; Dissesto idrogeologico. Gruppo 4, Sanità e politiche per la salute. Gruppo 5, Politiche sociali e contrasto alla povertà; Politiche per l’infanzia e l’adolescenza; Occupazione giovanile e formazione; Scuola, università e ricerca, cultura. Gruppo 6, Infrastrutture e rete viaria; Trasporto su ferro/gomma; Mobilità urbana, sostenibile e ciclistica. Gruppo 7, Politiche per lo sviluppo rurale. Gruppo 8, Imprese e artigianato; Turismo; Cultura, arte e spettacoli; Sport.