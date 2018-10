Martedì 23 Ottobre 2018, alle ore 10:00, presso la sala VERRASTRO del Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro, 6 sarà firmato il protocollo d'intesa tra “Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona” e “UISP Unione Italiana Sport Per Tutti– Comitato Regionale Basilicata” finalizzato alla promozione dell’attività fisica nella comunità, in applicazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018.



Nell'ambito del Programma Nazionale "Guadagnare Salute" approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2017 e finalizzato a facilitare scelte di vita salutari nella popolazione la UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - ha sottoscritto, a livello nazionale, un protocollo d'intesa con il Ministero della Salute avente quale obiettivo principale la promozione di stili di vita attivi per il contrasto alla sedentarietà, secondo la logica dello sport di cittadinanza, a scuola, al lavoro e nel tempo libero, da perseguire attraverso azioni di sensibilizzazione e proposte tese a diffondere la cultura del movimento;



Come già accaduto in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Veneto e Toscana, la Basilicata, unica regione del Sud Italia, in virtù delle caratteristiche di inter-settorialità e trasversalità dei programmi del Piano Regionale della Prevenzione, della necessità di realizzare azioni che si configurino come buone pratiche che abbiano caratteristiche di efficacia, riconosce, attraverso la stipula del protocollo di intesa, la UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - quale partner qualificato al fine di contribuire alla realizzazione delle azioni previste all'interno del vigente Piano Regionale della Prevenzione relativamente alla promozione di sani stili di vita, con specifico riferimento al contrasto alla sedentarietà.



"Si tratta - afferma il Presidente Regionale Uisp Basilicata – Michele Di Gioia – di un importante riconoscimento per la nostra Associazione” La UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - garantisce la collaborazione con gli altri partner del Piano e laddove se ne ravveda la necessità anche con altri portatori di interesse qualora ciò venisse richiesto dall'operatività locale, al fine di sostenere la realizzazione capillare delle azioni nei territori, a supporto della promozione della salute.



Presenzieranno all’incontro Flavia Franconi, Vicepresidente della Giunta Regionale di Basilicata ed Assessora alle Politiche per la Persona, Michele Napoli, Vicepresidente del Consiglio Regionale di Basilicata Gabriella Cauzillo, Dirigente uff. Prevenzione primaria dip. Politiche della Persona, Mariangela Mininni, Referente regionale programma “guadagnare salute” e Michele Di Gioia, Presidente Regionale Uisp Basilicata.