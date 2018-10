Una delegazione di dirigenti e volontari Fidas Basilicata ha partecipato all’Interregionale Centro, Sud e Isole tenutosi a Catania lo scorso 20 e 21 ottobre per parlare di prospettive, disposizioni di legge e normative, educazione alla solidarietà, tutte tematiche che interessano il dono del sangue e il mondo del volontariato. Una folta presenza di giovani voluta dal Presidente Regionale Pancrazio Toscano e dal direttivo di Fidas Basilicata per dare un forte segnale di continuità e di evoluzione al fine di programmare e costruire il futuro associativo.

Un tassello fondamentale per far crescere le associazioni di volontariato è rappresentato dai percorsi formativi che oggi sono sempre più necessari per rispondere alle esigenze del Sistema Qualità del Sangue, alle disposizioni normative e riuscire ad utilizzare tutto il potenziale dei nuovi media per diffondere il messaggio del dono del sangue.

Da sempre Fidas Nazionale pone l’accento sulla formazione costante e puntuale dei volontari, e Fidas Basilicata si è sempre distinta per l’offerta formativa rivolta ai responsabili associativi e ai volontari.

A partire dal prossimo 25 Ottobre, infatti, per 4 giornate e 16 ore complessive si svolgerà il Corso di Formazione “Promuovere la cultura del dono” rivolto ai responsabili associativi e ai volontari nell’ambito di Fidas Academy presso la sala convegni del Palazzo Baronale di Scanzano Jonico. CSV Basilicata su richiesta e in collaborazione con Fidas Basilicata, il Presidente Domenico Sarubbi e la sezione GiveLife Fidas Scanzano, propone un percorso in cui si approfondiranno i temi normativi, gli aspetti tecnici e operativi della donazione e il valore della donazione periodica per tutelare la salute del donatore.

In Novembre invece una delegazione di 8 giovani parteciperà ai percorsi formativi di Fidas Lab a Roma approfondendo tematiche relative alla comunicazione, ai media e alle tecniche per realizzare materiale di promozione della cultura del dono.

“ La Fidas Basilicata” ha spiegato Pancrazio Toscano “ ha sempre garantito la sua presenza a questi momenti di scambio e crescita culturale nel settore del volontariato. La partecipazione di quest’anno a Catania ha assunto per noi dirigenti un doppio valore quello tecnico e quello di programmazione in termini di raccolta adesioni in previsione del Direttivo Nazionale che terremo a Matera il prossimo aprile dove Fidas Basilicata ancora una volta sarà protagonista di un evento nazionale”.