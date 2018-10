Si è svolta sabato scorso a Matera l'assemblea regionale della Federmanager di Basilicata, i cui soci hanno rinnovato gli organi dirigenti. Anche quest'anno l'assemblea è stata molto partecipata, per un'associazione che in Italia rappresenta, tutela e forma oltre 200.000 tra dirigenti, quadri e professional delle aziende pubbliche e private. Presenti i vertici nazionali, Eros Andronaco Vicepresidente Nazionale, Marina Cima Tesoriere Nazionale, Armando Indennimeo membro di Giunta Nazionale, oltre a Pasquale Clericò Presidente Federmanager Calabria e Valerio Quarta Presidente Federmanager Puglia. La relazione del Presidente, si è soffermata sul costante impegno del gruppo lucano, nell'opera di promozione delle competenze gestionali proveniente dalla Basilicata e sull'importanza di alimentare un gioco di squadra, valorizzando le migliori realtà presenti sul nostro territorio e le giuste sinergie con Istituzioni pubbliche e private. Il vicepresidente nazionale Eros Andronaco ha rilevato che in ambito associativo la Basilicata si sviluppa con successo, assecondando una trasformazione necessaria che viene promossa dallo stesso Nazionale.

Nel corso della iniziativa, alla presenza del Presidente e del direttore generale di Confindustria Basilicata Pasquale Lorusso e Giuseppe Carriero, è stata illustrata la mission di 4.Manager, la nuova associazione di formazione manageriale costituita a livella nazionale tra Federmanager e Confindustria sotto l'egida del Sole 24 ore e di Fondazione IDI.

Al termine si è tenuta la tavola rotonda dal titolo Manager o stregoni. 4.Manager per la costruzione di una nuova cultura d'impresa. Al tavolo dei relatori, oltre al Presidente di Confindustria, anche Cinzia Giachetti, Presidente Fondazione IDI Istituto dirigenti italiani, Antonio Lerro, docente di Management dell’Innovazione Tecnologica dell'Università di Basilicata, Carlo Carulli, importante manager lucano settore automotive, Eros Andronaco, Vice Presidente Nazionale di Federmanager e Giuseppe Dantona Presidente di Federmanager Basilicata. Ha coordinato i lavori lo scrittore Enrico Sodano.

I relatori hanno dichiarato la necessità di elevare la qualità delle risorse umane manageriali delle aziende, per farne crescere anche le dimensioni. Accolto con favore l'importante patto di collaborazione tra Federmanager e Confindustria, per concretizzare una maggiore, più qualificata e diversificata presenza dei manager nelle imprese, e cogliendo le opportunità che Federmanager offre agli iscritti di certificare le proprie competenze. Evidenziate anche le iniziative messe in campo dall'Università di Basilicata per lo sviluppo delle capacità pro-attive degli studenti. E' stata anche annunciata, dal Presidente Dantona, l'intenzione di istituire un premio di laurea rivolto a giovani lucani che abbiano approfondito i temi del management e della innovazione.

A conclusione, sono state premiate la Theg Domotica Srl, azienda materana specializzata in design e realizzazioni di arredamento con soluzione tecnologicamente innovative. Ha ritirato il premio l'Amministratore Francesco Paolicelli. Altro premio è andato allo stabilimento di Tito della Wisco Tailored Blank, multinazionale player mondiale dell'automotive .Il Plant alle porte di Potenza è stato premiato per la sua costante crescita produttiva anche grazie al coinvolgimento del personale, accogliendo idee e soluzioni proposte dalla maestranze. Ha ritirato il il premio l'ing. Maria De Vito, Direttore di stabilimento.