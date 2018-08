La voce della Politica ''Su calanchi, paesologia e petrolio'' 30/08/2018 Qualche anno addietro, credo fosse il 2015, il Comune di Aliano avendo ottenuto, dopo forti e pressanti insistenze di essere inserito nella colonna della spesa incorniciata in ciò che viene definito tavolo paritetico, dovette far diventare itinerante il festival che va sotto il nome de La Luna e i calanchi. (Il tavolo paritetico è l’accordo tra i Comuni che beneficiano dei fondi rinvenienti dalle sponsorizzazioni ti Total SpA per la promozione del territorio; distribuite dalla Regione Basilicata nell’ambito di un accordo quadro tra Comuni. Tutto sotto l’egida dell’APT, incaricata dello svolgimento delle attività)

La carovana, di turisti fascinosi ed affascinati fu accolta da politici, notabili e ben catechizzati fanti delle pro-loco e delle varie associazioni, per rendere fluido e gradevole il distacco dal paesaggio lunare dei calanchi. Fu festa; balli, preghiere ed inni al degrado che tiene lontano il progresso. Passeggiate, Rizla++ che emanavano, a tratti, odori gradevoli ed inebrianti. Un tripudio. Un inno ad un turismo diverso. Congas, tamburelli, organetti che strillavano di fronte ad un popolo in ferie e festante.

Ne seguì una considerazione che descriveva Guardia Perticara “apparentemente bella” e tanto fu, null’altro fu proferito su questo piccolo Borgo. Credo che in nome di quella disciplina ormai nota come Paesologia, che invita ad invertire l’ordine di osservazione, trasformando la periferia in centro e la negatività in positività, Guardia Perticara ed i Paesi in genere sono tanto più belli quanto più risultano isolati, sgraziati, ed immutati rispetto ad evoluzioni ed emancipazioni. Quindi noi dovremmo essere felici di stare soli e lontani dal progresso (nell’accezione moderna del termine), lontani dalle università, dai teatri, dai cinema e da tutto ciò che stressa gli intellettuali che vengono a dissipare le loro ansie ed i loro carichi psicologici laterali che solo le città ed i luoghi popolati e popolosi possono dare, quei luoghi dove il teatro, l’università ed ogni sorta di servizio trova giustificazione fra le riga del conto economico. Franco Arminio non si accorse di essere stato a Guardia Perticara, forse perché non trovò un paesino apparentemente bello ma proprio bello. O, forse, perché i ragazzini con organetti e tamburelli che accolsero il popolo dei paesologi non avevano il moccolo al naso né le nuvole di mosche che ronzavano attorno agli occhi. Forse perché i vecchi fuori dalle porte non avevano solo mani doppie e rugose o macchie di sangue attorno agli occhi – come descrisse i suoi incontri a Gorgoglione con toni di meraviglia mista a stupore ed a felicità di aver trovato un mondo ancora assomigliante ai racconti di De Martino e Levi - ma anche molte cose da dire. O, semplicemente, perché Guardia non risultò sufficientemente sgraziata ma addirittura animata da gente animata, che intorno crea vitalità e non silenzio, ed i luoghi davano e danno ancora la chiara indicazione che da qui sia passata altro tipo di paesologia: quella che nel post sisma dell’Irpinia animò giovani laureati, che misero a disposizione la loro passione, preparazione e, mettendosi in gioco, spesero la propria faccia per aggiungere valore alle operazioni di ricostruzione e restauro per ottenere ciò che, oggi, lo rende un paese che rientra tra i cento più belli d’Italia e luogo d’eccellenza per l’ospitalità. Meno male che non ci sono autostrade, né altre vie di comunicazione al passo coi tempi altrimenti credo che non saremmo solo stati dimenticati, dal diario di bordo della paesologia, ma addirittura biasimati per non aver resistito al progresso, meno male.

Ora il punto non è Guardia Perticara o Gorgoglione, ma alcune considerazioni fatte da Ulderico Pesce, in merito alla mancanza di un argomento riguardante l’argomento “petrolio” all’interno del palinsesto del festival LA LUNA E I CALANGHI, ad Aliano dal 22 al 26 agosto.

Pesce è rammaricato che nell’ambito del festival, benchè rassicurato da Franco Arminio, non vi siano argomenti riguardanti il petrolio. Ed è molto rammaricato anzi offeso. Ritiene che occorre parlarne del petrolio, dei tumori che in vent’anni sono aumentati del 60%, dell’inquinamento, dei predatori assassini che stanno scempiando la valle dell’agri. Credo debba essere seriamente arrabbiato Ulderico per sconfinare fuori da un linguaggio diplomatico abbassando di molto il registro della discussione.

Però vorrei aggiungere, da lettore, da persona che legge qualche giornale al giorno e qualche settimanale e nel quotidiano ama la lettura in genere, per carità, fuori dal sentirsi intellettuale dallo spessore che le estati Lucane offrono, dicevo vorrei aggiungere: ma vent’anni anni bastano per fissare/stabilire alcuni dati riguardanti le malattie innominabili? E si è indagato su un numero sufficientemente ampio di persone per poter dare risultati così preoccupanti? Possibile che il petrolio abbia portato solo povertà? Ma prima eravamo ricchi?

Che le royalties siano poche se ne deve certamente discutere, ma credo sia più importante ridiscutere il loro utilizzo piuttosto che la quantità. La quantità la aggiusti modificando numeretti e incasellando gli importi nelle righe della schedulazione mentre un marciapiede o una panchina o, perché no, uno spettacolo teatrale o un concertone, una volta realizzati te li devi tenere; puoi solo modificare, per il futuro, la programmazione, ma la spesa è fatta.

Lo sversamento delle 400 mila tonnellate nel suolo è un incidente rilevante che a cura della società deve essere rimediato con bonifiche, miglioramenti della struttura dei fondi agricoli e pretendere tecnologie che rendano minime le possibilità che si verifichi di nuovo. Non significa essere favorevoli all’inquinamento, si badi bene, io sono il primo ad avere radici ben stabili in Basilicata.

Circa venticinque anni addietro nei paesi non si registravano fermenti culturali e feste estive dalla intensità e spettacolarità che vediamo ora. Saranno le ricchezze provenienti da questa nuova fonte di reddito per la Regione Basilicata? Credo di si! perché l’APT finanzia spettacoli, mostre e ricerche culturali con fondi regionali che arrivano dalle royalties petrolifere. Le estati lucane, una volta, erano caratterizzate da raccolta fondi da parte dei comitati per le feste patronali, sotto l’egida delle parrocchie, che a seconda della grandezza del paese e del bacino di emigranti, sfociavano in una serata con la banda ed una con il cantante, e dal fuoco pirotecnico la cui durata insieme alla fama del cantante e della banda davano il segnale della spesa sostenuta. Non vedo nesso tra l’evoluzione delle attività culturali e i turisti che prima venivano in Basilicata e che man mano sono aumentati, credo che se siano aumentati in ragione della migliorata offerta è anche grazie alla nuova ricchezza della Basilicata. Lo stesso Coast to Coast, credo, se non avesse avuto ossigeno economico dalla Regione Basilicata non si sarebbe potuto permettere, nella capitale ed in altre importanti città Italiane, un lancio pubblicitario da far invidia a Benigni o Woody Allen.

Allora il punto, a mio parere, è di cercare di essere una regione come le altre e consentire alle frotte di turisti di venirci a visitare. Del resto in Toscana, Piemonte, Sicilia, Lombardia, Abruzzo, Marche ed anche Umbria non mancano le industrie ma non mi sembra vi sia un problema di ritrosia dei turisti o dei visitatori. Basta fare le cose fatte bene e potrai essere una terra ricca ed anche capace di poter offrire spazio al turismo. E poi, non si può pensare che in questi paesi debbano esserci presidiatòri del territorio che dalla loro vita grama offrano spazio a chi, d’estate, viene in ferie, con i soldi guadagnati nei luoghi dove ci sono le industrie, a riposarsi ed a godere dei paesaggi con suoni onomatopeici disincantati ogni volta che vedono un vecchietto con l’occhio accerchiato dal sangue o le mani rugose. Quel vecchio ha un figlio e forse dei nipoti che sono ingegneri, medici avvocati, chimici, artisti o architetti che vogliono poter svolgere il proprio lavoro nella loro terra; ma se vogliamo una Basilicata piena di agricoltori e di casari e casalinghe massaie, dedite a realizzare manicaretti e leccornie varie in nome di una tipicità che agognano i notabili metropolitani quando calano in questi luoghi, allora occorre parlare chiaro e smetterla di fare discussioni inutili: la Basilicata deve essere riserva come gli Indiani d’America perché i turisti, come allo zoo safari di Fasano o nei parchi americani, quelli di “Orso Yoghi”, la debbono poter attraversare con le loro Jeep o le Land Rover per godere del meritato riposo dopo un anno di lavoro, dove il lavoro vero c’è, grazie alle industrie e non solo.

Mi sarebbe piaciuto invece sentire parlare di infrastrutture che mancano e che servono, sia per assorbire la manodopera, che dalla conclusione dei lavori di costruzione di Tempa Rossa sarà senza lavoro da settembre, sia per rendere questa regione finalmente attrattiva per chi vuole venire a creare posti di lavoro.

Ma soprattutto mi sarebbe piaciuto un linguaggio più ponderato, proprio perché chi con la sua attività ha effetti ridondanti e moltiplicatori può generare danni più di quanto potenzialmente ne possa creare un’industria maldestra.



Gianfranco Massaro – Agos -



