Il Segretario di un partito dovrebbe essere interprete del suo partito e non di se stesso. La Basilicata ha problemi profondi e molto seri da dover superare e dopo tanti anni di disastri del centrosinistra non c'è certo bisogno di un autoesaltato. Se Cappiello continua ad utilizzare l’autoproclamazione come metodo saremo costretti ad isolarlo.



La Basilicata ha un profondo bisogno di aggregare le persone per bene per distruggere un sistema potentissimo come quello che il centrosinistra ha creato grazie a piaceri e assunzioni trentennali. Vorremmo sapere quale idea di Basilicata ha la Lega, cosa vuole fare del petrolio, cosa propone per il lavoro, per le imprese e per l’ambiente. Le infantili autoproclamazioni non servono a niente.



È tempo di condividere un programma in 20 punti da firmare e sottoporre al consenso dei lucani. Queste scaramucce non aiutano di certo i lucani a migliorare la propria qualità della vita. Il candidato Presidente di centrodestra deve essere quello che dimostra o ha dimostrato di avere il consenso dei lucani come politico o come privato cittadino.



Il centrosinistra con le primarie, i cinque stelle con il voto on line, il centrodestra è l’unico schieramento che non ha un metodo per semplificare la scelta del candidato premier, se non il buon senso.



C’è da tirare un rigore a porta vuota per vincere, ma bisogna farlo tirare ad una persona in grado almeno di vedere la porta.



Abbiamo l’obbligo di scrivere un capitolo di storia e non di fare capricci infantili. Per questo chiedo a tutti i segretari dei partiti di centrodestra di sedersi ad un tavolo con tutti i mondi civici e scegliere il miglior candidato per la Basilicata, per tirare fuori dalla melma la nostra amata terra.



Potenza, 19 Agosto 2018



Alessandro Galella, Capogruppo Fdi Comune di Potenza