In questo momento di grande dolore per tutta l’Italia, voglio stringermi simbolicamente a tutti i famigliari delle vittime di Genova. Circa quaranta morti e diversi dispersi. Non si può morire perché crolla un ponte autostradale, mentre si va a lavoro o in vacanza. Non è possibile. Un ponte cade perché è stato costruito male o perché non è stata fatta manutenzione oppure ancora perché sono variate nel tempo le condizioni del traffico veicolare su di esso. Un ponte che ha 51 anni di vita non può crollare. Tanto si è detto in questi giorni, tanto ancora si dirà, ma nell'era dei tuttologi del web e delle sentenze gratuite da tastiera, a noi sindaci spetta entrare nel merito della questione, mettere in campo ogni strategia possibile per evitare queste tragedie e pretendere una maggiore attenzione verso la manutenzione dei territori.

Ogni cittadino vedendo quelle immagini avrà pensato al ponte che percorre tutti i giorni o a quello che è più vicino alla propria abitazione.

Ogni sindaco avrà pensato ai ponti presenti sul territorio di propria competenza e ai rischi che comporta la scarsa manutenzione per carenza di risorse, personale e misure sovracomunali ad hoc assenti.

Occorre un appello dei sindaci, dell’Anci e di tutte le Istituzioni per un grande piano di monitoraggio e un fondo per la manutenzione, con l’impegno di realizzazioni in tempi stretti.

Urge manutenzione e monitoraggio di tutti i ponti locali.

Urge un piano di manutenzione sulle strade, sui fossi, sulle proprietà abbandonate.

Urge un fondo straordinario per fronteggiare queste emergenze ed evitare queste tragedie.

Con l'assenza di manutenzione avremo altri crolli, altre tragedie, altre lacrime versate. Abbiamo l’obbligo di scongiurarlo.

In Basilicata la situazione non è assolutamente diversa. Sulle strade comunali e provinciali nemmeno lo sfalcio erba si riesce a garantire, immaginiamo la manutenzione e la pulizia di cunette, fossi e messa in sicurezza di ponti e infrastrutture varie.

Di un fondo per la manutenzione più volte se ne è discusso, più volte si è annunciato, ma ancora i sindaci sono spesso abbandonati a se stessi, assumendosi responsabilità fuori portata, senza un centesimo per fronteggiare le urgenze.

Anche a Viggianello sono diverse le situazioni di rischio e pericolo che quotidianamente i cittadini affrontando. L’estensione territoriale di Viggianello comporta centinaia di km stradali e diverse situazioni di pericolo da attenzionare. Il Lagonegrese tutto ha bisogno di un forte sostegno verso la manutenzione territoriale. La Basilicata e l’Italia tutta hanno bisogno di una misura urgente.

Tra le tante, riemerge ora più che mai la preoccupazione verso strade di collegamento importanti quali la Galdo - Pollino che vede un traffico veicolare di mezzi pesanti in continuo aumento. E’ sicuramente variato l’aspetto e l’esigenza territoriale del Mercure rispetto al momento della costruzione di quella strada, siccome oggi vi è un traffico di mezzi pesanti importante verso le due grandi realtà industriali nel Mercure.

I comuni da soli e senza risorse non riescono ad ottemperare, ecco perché serve un urgentemente un piano di monitoraggio e un fondo straordinario di manutenzione.

Non piangiamo dopo, interveniamo prima!



Antonio Rizzo - Sindaco di Viggianello