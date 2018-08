ll 14 agosto si è svolto un incontro confronto organizzato da 106 Express e tra Giorgio Santoriello per l'associazione Cova Contro e la manager della Orofimi Group con Kristina Latuta che dice di essere russa e di voler sponsorizzare la Basilicata in Russia

(FONTE https://www.youtube.com/watch?v=WTBEupgTC80&feature=youtu.be)



Durante il confronto, a tratti molto acceso sono emersi due aspetti: il primo è che la Rofimi Group è sponsorizzata dalla Fondazione Enrico Mattei e l'altra è che la sua manager Cristina Latuta e in rappresentanza della ROFIMI GROUP, incalzata dalle domande, sostiene che "in Russia il petrolio è sacro" e che " le trivelle sono un attrattore turistico", tanto che in alcune zone si organizzano addirittura giri turistici con tanto di fila.



Noi stentiamo a credere che sia vero e possibile perché il turismo si basa e si deve basare, sulla possibilità di offrire un territorio pulito e non devastato dalle trivelle e dal petrolio.



Inoltre si sta portando a compimento anche il progetto di fare della Basilicata in areee a "rischio sismico" come la vaL d'Agri e la Valbasento, il deposito del gas nelle cavità sotterranee derivate dalle precedenti estrazioni fossili, con rischi per la popolazione come la dispersione di gas o esplosioni incontrollate.Il gas proviene da giacimenti metaniferi del bacino sud-est del mar Mediterraneo, israeliano e egiziano.



Il ministro Passera aveva annunciato di voler fare dell'Italia l'hub europeo del gas. La Basilicata si troverà così proprio nel mezzo dei gasdotti che vengono dall'Algeria e dalla Libia e dei tubi che porteranno gas dalla Turchia e dall'Azerbaigian. Chi vuole rendere la Basilicata l'hub energetico europeo e perchè?



( fontehttp://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-559554ac-2703-4fa1-b41d-e3a6fb6a01a0.html).



In questo contesto cercare di far passare un messaggio come quello sostenuto da chi rappresenta la Rofimi Group è estremamente pericoloso per quanti hanno investito lavoro, sacrifici e dedizione per promuovere il turismo in Basilicata. Siamo anche molto dispiaciuti perchè tanti amministratori locali non hanno inteso prima verificare chi fosse la Rofimi Group. Al contrario, si è dato spazio e credibilità a chi, grazie all'impegno delle associazioni ambientaliste come Cova Contro, si dice convinto che petrolio e turismo possono coesistere e che addirittura" le trivelle in mare possono essere un attrattore del turismo". I Sindaci che partecipano a eventi della Rofimi Group e che si mettono al collo il suo sponsor forse non hanno ben compreso e capito? Preferiamo pensare che il tutto sia frutto di approssimazione, superficialità e mancanza di preparazione piuttosto che pensare che vi è volontà certa di aprire le porte alla Rofimi Group e ad altre iniziative simili.



Noi ci impegneremo sempre a difendere il nostro territorio, il nostro mare, l'ambiente, dalla devastazione petrolifera senza mai accettare di mettere al collo la collanina del facile consenso.





Mediterraneo no triv



Mamme Libere



Medici per l'Ambiente