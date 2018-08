Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è ufficialmente cittadino di Francavilla in Sinni. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si è svolta in piazza Viceconte alla presenza di numerosi cittadini, oltre che di rappresentanti istituzionali e politici. Un atto di vicinanza e di amicizia alla comunità francavillese e al suo sindaco, Franco Cupparo, alla base del riconoscimento.

"Non dimentichiamo - ha spiegato Cupparo- che la prima volta che fui eletto sindaco di questo comune a battesimo dell'amministrazione ci fu proprio l'allora commissario del Parlamento Europeo Antonio Tajani". “Questo riconoscimento – ha sottolineato Tajani – mi impegnerà a fare ancora di più per la Basilicata e per tutto il Sud, un tempo la parte piu’ ricca del nostro Paese, anche se poi le cose sono cambiate. Per questo dobbiamo lavorare per un suo rilancio, fare arrivare le infrastrutture anche quelle tecnologiche come il 5G, gli investimenti, le ferrovie perche’ e’ assurdo che l’alta velocita’ si fermi a Salerno".





