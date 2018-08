Il Consiglio Regionale lucano ha approvato la nuova legge elettorale con la quale si celebreranno le elezioni che dovrebbero cadere nel prossimo mese di gennaio. Tanti i cambiamenti. Addio al voto disgiunto: non sarà più possibile votare un candidato governatore e, contemporaneamente, un singolo candidato di una lista a lui non collegata. Cambia anche il premio di maggioranza che diventa graduale, a partire dal 30 per cento dei voti (con 11 eletti) e fino ad un massimo di 14 consiglieri.

Relativamente alla parità di genere, vengono introdotte la doppia preferenza e le quote nelle liste: in ciascuna, un sesso non potrà superare il 60 per cento dell’altro. Con l’abolizione del listino i cittadini potranno eleggere tutti e 20 i rappresentanti che faranno parte dell’Assise consiliare. Modifica cui fa da contraltare il cosiddetto “scalda poltrone”. Infatti, a differenza della precedente legge, potranno entrare in Consiglio i sostituti di coloro che diventano assessori senza che questi siano costretti a dimettersi, ma semplicemente sostituendoli fino al loro ritorno. Previsione che, oltre al numero dei componenti, comporta anche un conseguente aumento dei costi.

La provincia di Matera passa da 6 a 7 consiglieri, con quella di Potenza che ne perde uno.

La data del voto e dei comizi elettorali verrà fissata 60 giorni prima delle elezioni.

Dunque, al termine di una lunga e travagliata fase di gestazione, la nuova legge elettorale è venuta alla luce. Ma le polemiche non si placheranno. Innanzitutto per il ruolo ricoperto da Michele Napoli, consigliere di centrodestra che ha consentito al Pd di raggiungere il numero legale. Ma anche, e soprattutto, per le battaglie, con in testa il leader radicale Maurizio Bolognetti, sulla inopportunità di cambiare le regole del gioco a partita (la campagna elettorale) già iniziata. In proposito, Bolognetti aveva ricordato che così facendo è stato anche violato il Codice Europeo che impedisce di “toccare” le leggi elettorali già da un anno prima delle votazioni. Ma la levata di scudi proviene anche dagli scranni delle minoranze in Consiglio, che protestano per “la mancanza di un metodo condiviso”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it