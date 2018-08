La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Luca Braia, ha approvato il differimento dei termini per la presentazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 9.1 del Psr Basilicata 2014-2020 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale” al 14 settembre 2018.







Riscontrato che, allo stato attuale, non risultano ancora rilasciate su sistema informatico SIAN domande di sostegno, considerando che la scadenza precedente (16 agosto) ricade in un periodo di ferie che presumibilmente determina difficoltà agli operatori per la predisposizione della documentazione necessaria, si è ritenuto opportuno prorogarne i termini.







Ritenuto cruciale per la volontà di sostenere lo sviluppo di forme di aggregazione nei comparti agricoli poco o per niente organizzati, in virtù della pausa estiva, concede ulteriore tempo per permettere ai potenziali beneficiari di una misura, la cui dotazione finanziaria è pari a 1,6 milioni di euro, di predisporre quanto necessario alla costituzione delle aggregazioni e della relativa documentazione, tale differimento è da ritenersi, comunque, perentorio.







Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.