L弾nnesimo bluff dei grillini: l段stituzione di una commissione d段nchiesta sul petrolio mentre in campagna elettorale promettevano il blocco delle estrazioni ed una politica di decarbonizzazione.



Solo qualche giorno fa, sulla stampa, abbiamo denunciato il dietrofront dei grilli lucani sul tema petrolio e oggi spunta una proposta di legge, presentata dall弛norevole Rospi, gi consulente ENI, proprio sul tema petrolio.



Se era intenzione di Rospi smentire il voltafaccia sulle tante promesse fatte in campagna elettorale ai cittadini sappia che ha solo confermato quanto abbiamo sempre sostenuto: avete mentito ai Lucani. Vergognatevi!



Con questa proposta dimostrano solo di voler moltiplicare le poltrone da spartirsi, spendere soldi e tenere buoni i cittadini.



In primo luogo la maggior parte delle commissioni d段nchiesta parlamentari non sono mai state costituite. Quelle che sono state costituite non hanno prodotto risultati se non quello di buttare fumo negli occhi dei cittadini.



In secondo luogo, aumentano le postazioni da spartirsi. Non ci sfugge, infatti, l段ngordigia dei pentastellati quando si tratta di occupare poltrone. Magari Rospi ambisce anche ad essere Presidente della commissione, spendendo la competenza acquisita quando era consulente dell脱NI in Val d但gri.



Ai grillini piace maneggiare soldi. Le commissioni d段nchiesta, permettono, grazie ad una consistente dotazione finanziaria, di gestire fondi nella pi completa autonomia. Nella passata legislatura le tre commissioni costituite hanno lavorato meno di 3 ore al mese e solo nel 2016 il Parlamento ha speso poco meno di 1 milione di euro per finanziare: missioni, consulenze e altre varie attivit. Attivit che non hanno portato a nulla se non a far intascare soldi ai componenti ed ai loro consulenti.



La proposta di Rospi un段nnegabile presa in giro. L弾nnesima dei 5stelle. I Lucani che si aspettavano il cambiamento rimarranno delusi. Perch, invece di perdere tempo, i grillini non si impegnano per fermare le istanze e i permessi di ricerca in Basilicata? Forse perch significherebbe ammettere di aver preso in giro i Lucani?



Questo quello che accade quando si mandano al Governo persone che hanno avuto la 素ortuna di essere eletti solo grazie all弛nda mediatica di un Vaffa. Intanto, il tempo passa e nulla cambier nella gestione delle estrazioni petrolifere in Basilicata.



Potenza, 9 Agosto 2018



Gianni Rosa, Fratelli d棚talia