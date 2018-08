Sono stati ultimati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della SP ex SS 92 dal Km 158+200 fino al centro abitato del Comune di Terranova di Pollino.



Lo ha comunicato il Presidente della Provincia di Potenza Nicola Valluzzi.



L’intervento, finanziato con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC), programmati insieme alla Regione Basilicata, per un importo complessivo di 1.400.000,00 euro, ha previsto il rifacimento del piano viabile in numerosi punti in cui erano presenti cedimenti, la regimazione delle acque superficiali, la pulizia dei tombini, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e la sostituzione di quelle esistenti e non adeguate.



E’ stata inoltre realizzata una paratia al km 167 +200 per il consolidamento del fianco sinistro della frana.



“Con l’esecuzione degli interventi programmati sulla ex SS 92 Terranova del Pollino – conclude Valluzzi- recupera e migliora la sua accessibilità”.