Adriana Domeniconi responsabile regionale Basilicata del Dipartimento Bigenitorialità, Separazioni ed Affido Minori della Lega/Salvini Premier in nota congiunta con Nicola Lista, responsabile provinciale di Potenza del Dipartimento Bigenitorialità, Separazioni ed Affido Minori della Lega/Salvini Premier e Luigi D’Amico, responsabile provinciale di Matera del Dipartimento Bigenitorialità, Separazioni ed Affido Minori della Lega/Salvini Premier comunicano l’apertura della campagna del Dipartimento della Lega “Aperti per Ferie, Basilicata tour coast to coast”. In concomitanza con l’incardinamento in Parlamento del DDL 735 sull’ affido condiviso i dirigenti del Dipartimento Bigenitorialità della Lega Basilicata saranno presenti come sempre sul territorio con appuntamenti, convegni e gazebi onde poter far prendere visione del Disegno di legge al fine di poter far interagire fattivamente in prima persona tutti i cittadini e il mondo associativo di riferimento nello sviluppo di tale Disegno. L’impegno personale del Senatore Simone Pillon, anche attraverso la collaborazione dei responsabili regionali del Dipartimento Bigenitorilità, Separazioni ed Affido Minori della Lega/ Salvini Premier è quello di recepire e prendere nota di tutte le istanze e proposte migliorative da parte di ogni singolo cittadino e da parte del mondo associativo di riferimento per poter perfezionare, in seguito, con emendamenti, il testo in questione. Alla luce dei valori della Lega /Salvini Premier che pongono al primo posto le esigenze del cittadino ed i valori della Famiglia basati sul Principio della Bigenitorialità, oggi, si lanciano, dopo l’apertura del sito di posta regionale del Dipartimento Bigenitorilità, dipartimentobigenitorialitabasilicata@hotmail.com , l’apertura delle prime due sedi regionali del Dipartimento Bigenitorialità della Lega/Salvini Premier una a Matera sita in Via IV Novembre N°11 e una a Potenza in Via Isca Del Pioppo N° 34, dove ci si potrà mettere in contatto, previo appuntamento, per presentare istanze, e problematiche per le famiglie che hanno vissuto e vivono il dramma della separazione.

Prima Gli Italiani!!! Prima I Lucani!!!

