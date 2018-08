Iniziano giovedì 9 agosto da Miglionico, uno dei comuni lucani a più alta densità cooperativa, le iniziative territoriali per celebrare i quarant’anni di Legacoop Basilicata. Era infatti il gennaio 1978 quando si insediò il primo comitato regionale regolarmente eletto dal congresso celebratosi nel mese precedente.

Alle ore 18, nel castello del Malconsiglio, si terrà il convegno dal titolo “Una vita alternativa: 40 anni di cooperazione in Basilicata”. Il compleanno dell’associazione regionale coincide infatti con quello della cooperativa sociale miglionichese Vita Alternativa, anch’essa nata esattamente quattro decenni fa dall’intraprendenza di un gruppo di giovani disoccupati, in prevalenza donne, sull’onda delle opportunità aperte dalla legge Basaglia, che prevedeva la chiusura dei manicomi e la nascita di strutture alternative a dimensione familiare. La cooperativa è diventata un punto di riferimento nel materano per la sperimentazione di nuove risposte ai bisogni alla persona, per la promozione di innovativi percorsi di reintegrazione e per la gestione di strutture residenziali riabilitative.

Michele Pace, presidente di Vita Alternativa, esporrà la sua relazione dopo i saluti del sindaco di Miglionico, Angelo Buono, e dell’assessore regionale all’agricoltura Luca Braia. A seguire, un focus sul valore e sull’importanza dell’impresa cooperativa per il territorio e per la comunità con una tavola rotonda, coordinata dal responsabile regionale Legacoopsociali Giuseppe Salluce, in cui racconteranno la propria esperienza di cooperatori Emilio Asprella (Nca), Gianrocco Centonze (Il panfornaio), Emanuele Asprella (Orizzonti) e Innocenzo Guidotti (cooperativa Coserplast, vicepresidente vicario Legacoop Basilicata). Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale allo sviluppo e al lavoro, Roberto Cifarelli, e al presidente regionale di Legacoop, Paolo Laguardia.

Dopo il convegno, la festa. Alle 21.30, in piazza Castello, si esibirà il cantautore pugliese Renzo Rubino, che ha partecipato tra i “big” allo scorso festival di Sanremo.