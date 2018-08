Antonio Mattia, potentino 47enne laureato in giurisprudenza, sarà il candidato premier per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. Mattia, che gestisce a Potenza un centro ricreativo per bambini e famiglie, sulla piattaforma Rousseau, su u... -->continua

L'Ospedale di Policoro è ormai diventato il simbolo più evidente e tangibile della totale disorganizzazione e del malfunzionamento del servizio sanitario regionale oltre che del disinteresse della classe politica lucana per la fascia jonica e per i comuni dell... -->continua