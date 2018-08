L'Ospedale di Policoro è ormai diventato il simbolo più evidente e tangibile della totale disorganizzazione e del malfunzionamento del servizio sanitario regionale oltre che del disinteresse della classe politica lucana per la fascia jonica e per i comuni dell'entroterra che... -->continua

7/08/2018 - Robortella (Pd): ‘Summa si vergogni’

Se fossi il segretario generale della Cgil Basilicata proverei imbarazzo per l’intervista rilasciata al Quotidiano, non solo per le accuse gratuite che lancia, per lo scarso rispetto che mostra per queste vicende che feriscono una regione ma anche perché non m...-->continua