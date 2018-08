La voce della Politica Ambiente, politica, presente e futuro: intervista a Maurizio Bolognetti 5/08/2018 La pronuncia del Tribunale del Riesame di disporre il dissequestro dell’inceneritore ex Fenice di Melfi sta facendo molto discutere. Di questa vicenda, di politica, e di tanto altro, abbiamo parlato, in una lunga intervista, con Maurizio Bolognetti, noto giornalista e leder dei radicali lucani.

Il Tribunale del Riesame ha ordinato il dissequestro de la Fenice di Melfi, come commenta questa decisione?

Francamente a me questa storia di sequestri e dissequestri non appassiona, non ci voglio entrare. Spero solo che, su una vicenda sulla quale ho avuto e ho molto da dire, due procuratori quali Renato Arminio e Salvatore Collella, insieme alla Procura e i Noe, finalmente indaghino fino in fondo per capire cosa sia accaduto e cosa stia accadendo in quell’area. Ma sono certo che lo faranno.



Tuttavia?

Ne prendo atto, ma ci tengo a ricordare alcuni fatti. Mi è parso di capire che in queste indagini della Procura si parli di inquinamento di un sito, l’area Snowstorm, per acqua al cloroformio che esce dai rubinetti. Credo che gli inquirenti stiano arrivando ora ad indagare, e ripeto me lo auguro, su una piaga che avevo tentato di far emergere tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Allora ho tirato letteralmente fuori dati, informazioni e documenti che tutti gli Enti, compreso il Comune di Melfi del mio amico sindaco Valvano, avevano nascosto ai cittadini.



Anche il sindaco?

In quel momento anche Valvano.



Ma si è lamentato per questa decisione del Tribunale.

Adesso. Ma una cosa sono i lamenti e le prese di posizione, altra sono le lotte. Per esempio: non riesco a capire come mai Livio Valvano prima dice che ho ragione, e lo ringrazio perché non chiedo nulla di meglio che trovare compagnia in strada, a sostenere che la legge elettorale non possa essere modificata oltre i tempi previsti, e non viene certo da me ma da un codice che si chiama di “Buona condotta in materia elettorale”; poi però, mentre dice che ho ragione, chiude il suo comunicato stampa affermando che se siamo tutti d’accordo si può fare. Ma qua non si tratta di mettersi d’accordo. Ma poi d’accordo chi? Si mettono d’accordo tra loro. Ma questo non è un argomento privato che riguarda solo loro, ma tutti. Questa è una questione seria, legata al diritto di elettorato passivo e quant’altro. Tra l’altro ha annunciato anche che il Psi non parteciperà al Consiglio Regionale dell’8 agosto. Direi un bel modo di difendere una posizione. Ma lasciamo stare. Dicevo che in quel momento, erano stato nascoste delle informazioni preziose che avrebbero dovuto essere portate all’attenzione come nelle battaglie, consentimelo, che ho condotto e che abbiamo condotto con i Radicali lucani, attinenti il sito Snowstorm, il sito della Sistema Sospensioni della Magneti Marelli, il sito della Sat. Io ho tirato fuori e ho denunciato quello che non volevano far sapere.



Cosa?

Il 15 maggio del 2013, il signor Silvio Turchetto, in veste di amministratore unico della Snowstorm srl, proprietaria della centrale di co-generazione ubicata nella zona industriale di Melfi dove sono stato ieri, prende carta e penna e scrive al Comune di Melfi, alla Provincia di Potenza, alla Regione Basilicata, al Prefetto di Potenza, al Consorzio Industriale e ad Arpab.



Che ha scritto?

Comunica, testuale, “in data 22 marzo 2012 il superamento delle soglie di contaminazione nelle acque di falda, soggiacenti l’area Snowstorm”, per avervi trovato: “solventi clorurati e alogenati”. Ma non finisce qui. Sempre Turchetto aggiunge che sono state rilevate, ancora il 22 maggio, “eccedenze” rispetto ai seguenti contaminanti: “tetracloroetilene, tricloroetilene bromodiclorometano, cloroformio, dibromoclorometano, dicloropropano, e sommatoria organoalogenati”. Era marzo 2012, e noi abbiamo tirato fuori questa roba dopo più di un anno, con una operazione che definisco verità. Ma fino ad allora erano notizie rimaste chiuse nei cassetti della Regione, della Provincia, dell’Arpab e del Comune di Melfi: sconosciute a tutti. Temo, anche alla Procura della Repubblica di Potenza che spero adesso lo sappia. Me lo auguro davvero. Ma non basta, perché il 30 luglio del 2013 la Sistemi Sospensioni S.p.A. comunica alla Provincia di Potenza, alla Regione Basilicata e al Comune di Melfi, ai sensi dell’art. 245 del Codice dell’Ambiente, di aver riscontrato “il superamento delle CSC (soglie di contaminazione, ndr) nelle acque di falda per ciò che concerne i parametri relativi a sostanze quali il manganese, il cloroformio e gli idrocarburi totali”. Ci fermiamo qui?



Penso di no.

Ma manco per dire. Perché Il 27 dicembre 2013, la Sata, rivolgendosi in quel momento anche a Fenice S.p.A., alla Snowstorm, al Comune di Melfi, alla Provincia di Potenza e all’Arpab, scrive: “facciamo riferimento alla comunicazione della Regione Basilicata di cui all’oggetto. vi invitiamo con riferimento alle passività ambientali ad oggi note e a quelle che dovessero presentarsi”, scrive Sata cioè la Fiat, “ad attivarvi tempestivamente per la completa ed integrale bonifica e comunque per tutti gli interventi di risanamento ambientale necessari a ripristinare la conformità alla legge”. Io non avrei saputo scriverlo meglio. Era successo che avevano scoperto anche all’interno del proprio stabilimento il superamento delle soglie di contaminazione per una serie di sostanze analoghe a quelle già segnalate da Snowstorm e Sistemi Sospensioni. E sia la Sata, che la Snowstorm che Sistemi Sospensioni, tutti e tre, nei loro documenti tengono a sottolineare che i loro stabilimenti sono ubicati in prossimità di Fenice. Addirittura Sata ha indirizzato la propria missiva alla stessa Fenice. Insomma, e come se tutti e tre volessero dire di aver trovato gli inquinanti ma che non c’entrano nulla e di vedere con chi prendersela. Ma tutti e tre sembrano puntare il dito contro Fenice. Ora, se questo sia vero o no, io non lo so. Quello che so è che finalmente ci siamo arrivati che c’è un inquinamento che ha superato il perimetro da tantissimo tempo. Finalmente siamo arrivati alla presenza di cloroformio e all’inquinamento di alcune aree. Finalmente ci siamo arrivati. Meno male. Ma stiamo attenti, perché se noi dimentichiamo i comportamenti tesi a nascondere la verità non rendiamo un buon servizio a nessuno. Anzi, temo che aiuteremo gli inquinatori seriali. C’è un passato fatto di una serie di denunce e fatti raccontati che vengono fuori. L’inceneritore c’è da 20 anni e i problemi ci sono da allora, ma nel 2009 fui io a far saltare il banco e ancora forse non è stata fatta chiarezza fino in fondo sulle conseguenze che potrebbero essere state prodotte su salute e ambiente. Nella precedente inchiesta del 2009 delle Procure della Repubblica di Melfi e Potenza, il Ctu (consulente tecnico d’ufficio, ndr) chiese di poter fare altre analisi, e nel 2010 scrisse di non aver ricevuto risposta su questo da Arpab, né dalla Procura della Repubblica: che detto così suona abbastanza male. Io ho riproposto questi fatti senza subire alcuna querela. È grave o no? Che ne pensi?



Io penso sia grave.

È gravissimo. E io l’ho denunciato per anni e ogni volta che ho l’opportunità di farlo ci ritorno. Salvatore Colella non mi ha mai risposto, Renato Arminio non mi ha mai risposto. Chissà perché. Per cui, ribadisco di non voler entrare nella storia sequestro e dissequestro. Speriamo che vadano fino in fondo e ci facciano capire. Tuttavia, ci tengo che la gente sappia e ricordi che l’inquinamento c’era da prima che tirassimo noi fuori questa storia nel 2013 e 2014, quando la stavano mettendo sotto il tappeto. Mentre tutti, compreso qualche magistrato, facevano finta di nulla e mai nessuno ha voluto sentirmi, chissà perché. Ma dimenticare è pericoloso. Ricordo che finché arrivassero il Noe e lo Procura con i successivi sequestri e dissequestri sarebbero trascorsi 4 anni. Finalmente, verrebbe da dire. Perché qui c’è da capire dove è arrivata la contaminazione, se ha generato effetti sulla salute e su alcuni prodotti. Adesso, qualcosa sarà rimasta, ma negli anni la gran parte delle sostanze che hanno inquinato il Basento o altri corsi d’acqua saranno sparite. Però il tempo cancella quasi tutto. Non tutto.



La questione ambientale in Basilicata è ancora fortissima?

Lo è nella misura in cui è necessario si capisca l’importanza della conoscenza. Ciò che conta non è la trasparenza, ma il diritto delle persone ad essere informate. Io dico sempre che questi sono stati fin troppo trasparenti, tanto da aver nascosto per anni una serie di situazioni. Ad esempio, io ho fatto scioperi della fame e della sete per l’assenza di un’anagrafe dei siti da bonificare che è prevista dal Codice dell’Ambiente e per oltre 15 anni in Basilicata non c’è stata, ma poi l’hanno fatta. E, perdonerai, rivendico anche questo risultato. E adesso, per chi vuole, c’è almeno un po’ più di conoscenza sui siti inquinati. Anche se poi, se non gli stai dietro, dimenticano di aggiornarlo con frequenza inserendo i siti che dovessero risultare inquinati. Ricordo quando avevo scoperto che non si voleva accedessi a informazioni riguardanti le compagnie petrolifere perché coperte da segreto industriale, uno volta, per sbaglio, tra gli altri documenti me ne fu inviato uno di Eni nel quale si affermava esattamente questo. Ma io dico: ma quale segreto industriale! Sulle questioni ambientali non può esserci alcun segreto. Per questo credo che, accanto all’anagrafe delle aree inquinate, sarebbe opportuno un ulteriore step rappresentato dalla possibilità di accedere per ogni sito agli atti delle Conferenze dei Servizi e quant’altro. Se implementassimo un sistema del genere, riusciremmo a rispettare ancora meglio il diritto alla conoscenza. In Basilicata operano dei players nel settore energetico che hanno potere, sanno crearsi amicizie, e hanno trasformato al regione non solo in un hub del petrolio, ma anche della monnezza.



Come commenta l’attuale situazione politica, cosa si profila all’orizzonte?

Intanto prendo atto dei nuovi candidati alle regionali (M5S, ndr), nonostante io non sia per la purezza, storco un po’ il naso nei confronti di chi affermava, appunto, la mia non purezza in quanto faccio politica. Diciamo che mi pare abbiano un po’ trasgredito rispetto ai propri canoni. Per il resto, dico che parlo delle cose quando non ci sono le inchieste. Non sono abituato a cavalcarle, se non strettamente indispensabile. Ma qui mi pare che abbiamo un problema serio. Perché un magistrato che ha indagato in questa vicenda si trova in una evidente situazione di conflittualità ambientale, poiché la moglie nel 2012 si presenta davanti al Noe dicendo di essere la moglie di Salvatore Colella e il difensore di Castellano. Inoltre, nelle scorse ore, ho fatto emergere un dato che credo preoccupante, ovvero che il fratello del dottore Colella è stato revisore dei conti praticamente in tutte le società del gruppo Castellano, e attualmente è revisore dei conti in carica della Senataf. Dico solo che a me non è piaciuto tanto che la magistratura abbia scritto nel provvedimento: ti arrestiamo sennò ti candidi (parla di Concorsopoli, ndr). Ma vale per Pittella come per chiunque. Credo che chi indaga debba non solo essere, ma anche apparire al di sopra delle parti. Ma lasciando perdere l’inchiesta, mi preoccupo quando la magistratura dà l’impressione di non essere estranea alla lotta politica, ma ne diventa parte integrante. Ma se ne dovrebbero preoccupare tutti, non solo il cittadino Bolognetti. Perché come si dice: oggi a te, ma domani a me. Per cui, io starei attento a cavalcare o gioire di certe cose, ma starei al merito. Relativamente a un’analisi più generale, mi è dispiaciuto che i 5 Stelle non mi abbiano sostenuto sulla questione della legge elettorale. Invece ho preso atto che a Pierrino e Leggeri del codice elettorale non interessa nulla. Tant’è che in tutto questo tempo non hanno detto niente rispetto al tema che sto ponendo. Si può cambiare la legge elettorale dopo che di fatto la partita è già iniziata? Il codice dice di tutta evidenza di no. A me non interessa nulla del listino. Hanno avuto 15 o 20 anni per toglierlo, e lo dico a Locarazza e Santarsiero. Il tempo per la modifica lo avevano. Non dimentichiamo che la legge elettorale si riconduce all’articolo 49 della costituzione e, quindi, all’elettorato passivo. I cittadini hanno il diritto di familiarizzare con una legge elettorale. Il signor Lacorazza, che non ha più argomenti, vuole trascinarmi in una polemica citando il Rosatellum. Ma visto che voi siete dei bari, perché tali siete, e parlo in generale non della Basilicata, allora non avrei nemmeno dovuto candidarmi e farvi un piacere? E il nuovo sarebbe Lacorazza? Che si presenta così, con Santarsiero che gli regge la coda aggredendomi in favore di telecamere dicendo che faccio battaglie di retroguardia. Ma Santarsiero non è quel sindaco che voleva vendere, anzi svendere, il Tribunale di Potenza per fare cassa? Noi lo abbiamo bloccato facendogli perdere 32 milioni di euro perché ritenemmo che quella operazione non fosse ben fatta e il Ministero ci diede ragione. Io da 25 o 30 anni posso dire che controllassero i miei conti correnti: non ho partecipato alla spartizione di bottini, non sono mai stato presidente della Provincia, né sindaco o consigliere. Ho fatto però 30 anni di lotta politica dall’esterno, portando spesso le Istituzioni a discutere delle problematiche che proponevo. Ma loro vengono a dire a me di essere il nuovo e il cambiamento. Ma ho l’impressione che di cambiamento in cambiamento, anziché migliorarle rischiamo di peggiorare le cose. Stiamo al merito, e la questione italiana è collegata a un evidente deficit di Stato di diritto e democrazia, intesa come conoscere per deliberare. Bisogna smetterla di agire nella logica di banda. Ciò detto, io agisco sempre con la massima onestà intellettuale tanto che, pur non avendo votato il Governo gialloverde, mi pare di essermi speso criticando alcune decisioni dello stesso presidente della Repubblica. Non ne faccio una questione di parte. Sono altri che la fanno con me.



Vedremo mai Bolognetti in Consiglio Regionale?

Questo devi chiederlo a tutti gli altri. Lascio ad altri concludere se la mia presenza in Consiglio Regionale, alla luce di quanto fatto negli ultimi 30 anni senza essere presente all’interno e quindi con una forza relativa, avrebbe potuto o potrebbe incidere nella direzione del rispetto delle regole, delle leggi, del diritto, del governo del territorio, dei cittadini e aggiungerei anche: del diritto dei cittadini a partecipare attivamente con gli strumenti della democrazia diretta, cui dovremmo garantire una maggiore facilità di accesso soprattutto a livello locale.



Però, in ottica elettorale, qualche nemico potente se lo è fatto. E mi riferisco a qualche multinazionale…

Ti dico una cosa. Nel 2013, quando presentammo la lista “Rosa nel pugno, ecologisti, laici e credenti”, perché Marco (Pannella, ndr) ci tenne che nel simbolo ci fosse scritto credenti, ed io lo apprezzai molto; ebbene, a un certo punto sul quotidiano Libero esce questa notizia, che era come un messaggio: “La Bonino candidata con il No Triv”. Cioè, si attaccava la Bonino perché era candidata con me e sul mio conto si dicevano una mare di cose non proprio lusinghiere. Traine le conclusioni se ho qualche nemico. Certo che se tu stai sempre a controllare cosa combinano, allora è chiaro che mi considerano come mi considerano. Ma se nel giugno del 2015 vengo a sapere della perdita di idrocarburi al Centro Oli, e su questo i 5 Stelle sono stati zitti, e al mio arrivo trovo una volante dei carabinieri che mi aspetta, che ringrazio dell’attenzione per carità, peccato solo che uno abbia sbottonato la fondina della pistola per dirmi di mettere a posto la telecamera, e poi si scopre che l’ingegnere Griffa si suicida, allora posso dire che la cosa è esplosa anche per quelli come me. Il sindaco di Montemurro, amico di Lacorazza, nel 2015, quando tento di ricordare, documenti alla mano, che c’è un inquinamento storico del piazzale pozzo Costa Molina 2, mi interruppe invocando l’intervento dei carabinieri. E lo fece solo con me, non con Santoriello o la Colella, in un Consiglio Comunale aperto cui ero stato inviato come relatore. E Piero Lacorazza non disse nulla per evitar che fossi interrotto. Salvo poi, lo stesso sindaco, e tutti quanti, hanno dichiarato di tutto e di più quando è scoppiato lo scandalo. Ecco, che torniamo. A me piace parlare prima e non a “babbo morto”. Fare nascere le inchieste, stimolarle e pungolare qualora ci fosse qualche magistrato che magari non volesse indagare. Ma la gente memoria non ne ha e quindi, alla fine, chi lo sa che io ero andato lì già nel 2015, o prima per la Fenice, eccetera? Per cui stiamo attenti, e lo dico in generale e non perché sto parlando di me. Si vuole fare in modo che le cose non si sappiano, che sia tutto uguale ed indistinto. Così facendo gli impostori possono spacciarsi per quello che non sono. Io dico che questo non è mai un bene. La gente deve conoscere come vanno le cose, e non essere bombardati da fatti diffusi ad uso e consumo di chi è al potere. Che ti devo dire: speriamo che me la cavo. E speriamo che il prossimo 8 agosto qualche consigliere prenda atto che la legge elettorale non si può più cambiare.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it



