Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha risposto alla mia interrogazione n. 4-00459, in merito alla situazione viaria della Basilicata, in cui chiedevo in particolare lo stato dell’arte del collegamento mediano Murgia-Pollino, il completamento del tratto finale della statale 655 “Bradanica” e i lavori di messa in sicurezza della strada statale 407 “Basentana”. Per quanto riguarda il collegamento mediano “Murgia – Pollino”, il Ministero ha rimarcato che l’intervento è suddiviso i tre macro lotti: il tratto Gioia del Colle-Matera, il tratto Matera-Ferrandina-Pisticci e il tratto Pisticci-Valsinni. Per il tratto Gioia del Colle – Matera è stato previsto un finanziamento di 129,996 milioni di euro e, ad oggi, è stato redatto il progetto preliminare e ed è stata avviata la procedura di approvazione presso il CIPE. Sono inoltre in corso incontri con gli enti locali per individuare il corridoio per portare avanti le procedure espropriative. Per il tratto Matera-Ferrandina-Pisticci è stato previsto un finanziamento pari a circa 69,500 milioni e comprende anche la tangenziale esterna alla città di Matera. Nel mese di giugno è stato completato il progetto esecutivo ed ora sono in corso le fasi di verifica e validazione del progetto da parte del RUP. L’avvio per la procedura di appalto lavori è previsto per il mese di settembre 2018. Per il tratto Pisticci – Valsinni è in corso la redazione del progetto di fattibilità economica, in seguito ad alcune modifiche apportate al progetto preliminare approvato da ANAS nel 2008.

La tratta Ferrandina – Pisticci rientra invece nel più ampio intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 407 “Basentana” dal Km 52 al Km 88, suddiviso in più stralci funzionali; gli appalti sono previsti tra settembre 2018 e il primo trimestre 2019.

Il completamento della strada statale 655 “Bradanica” rientra nell’ambito del programma di interventi previsti per Matera Capitale Europea della Cultura e prevede un finanziamento pari a circa 69,84 milioni di euro: ad oggi l’apertura dell’ultimo tratto è legata alla risoluzione dei problemi relativi al viadotto Santo Stefano ed è in corso la procedura di approvazione della variante. L’ultimazione lavori è prevista, nella circostanza, per dicembre 2018.

Infine, nell’ambito della messa in sicurezza della strada statale 407 “Basentana” sono già stati finanziati interventi per 18,72 milioni di euro, tra cui la manutenzione straordinaria dei viadotti Brindisi II e Pietra, il completamento del viadotto Calciano II e il consolidamento del viadotto Calciano I, lavori di implementazione delle barriere spartitraffico, di riqualificazione della struttura stradale Salerno – Potenza – Bari e di manutenzione straordinaria per la riparazione dei viadotti delle reti compartimentali in prossimità della citta di Potenza.

La risposta del Ministero è stata celere e soddisfacente. Dal canto mio l’impegno affinché, nella prossima Finanziaria di fine anno, vengano stanziate più risorse così da poter ultimare infrastrutture utili ad un territorio che le attende da ormai 30 anni.

Matera, 03/08/18

On. Gianluca Rospi