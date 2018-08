La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico, che sarà aperto dalle ore 8.00 del giorno 01/10/2018 e fino alle ore 20.00 del giorno 15/12/2018. Le domande saranno istruite di volta in volta secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria



La Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico “Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie digitali”.

Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Attività produttive della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli.

Finanziato per 9 milioni di euro nell’ambito della Azione 1B.1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” - Por Fesr Basilicata 2014-2020, l’avviso si rivolge alle micro, piccole e medie imprese, con sede operativa in Basilicata, che siano attive o svolgano un’attività economica in una delle 5 aree di specializzazione intelligente individuate nella Strategia regionale per l’innovazione e specializzazione intelligente (S3): automotive, aerospazio, bioeconomia, energia ed industria culturale e creativa.

In coerenza con la strategia S3 sono ammissibili ad agevolazione i progetti che prevedano l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici qualificati: di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di prodotto/processo/servizio, di supporto all’innovazione organizzativa e alla introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Itc), di supporto all’innovazione commerciale e di marketing, specifici per l’accompagnamento alle imprese innovative, di consulenza per l’innovazione finanziaria, di supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati.

Il contributo massimo concedibile non potrà superare l’importo di 50.000,00 euro e l’erogazione del voucher sarà stabilita secondo le modalità che saranno disciplinate nel provvedimento di concessione.

La partecipazione all’avviso sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica “Centrale Bandi” del sito istituzionale www.regione.basilicata.it nella sezione “Avvisi e bandi”, dove saranno fornite tutte le istruzioni per la compilazione e l’inoltro della candidatura telematica. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico, che sarà aperto dalle ore 8.00 del giorno 01/10/2018 fino alle ore 20.00 del giorno 15/12/2018. Le domande saranno istruite di volta in volta secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.



“L’obiettivo dell’avviso, in coerenza con la strategia regionale di ricerca e innovazione per la “Smart Specialization in Basilicata (S3), è quello – ha spiegato l’assessore Cifarelli – di favorire i processi di innovazione tecnologica, strategica, organizzativa in tutte le fasi: dall’elaborazione e progettazione dell’idea alla prototipazione e sperimentazione del prodotto/ processo, passando per la tutela e valorizzazione della proprietà industriale. Quest’amministrazione ha scelto di sostenere ed accompagnare le imprese del territorio, innalzando il loro livello di competitività sul mercato ed impostando le proprie politiche di sviluppo sull'innovazione tecnologica, che rappresenta il vero futuro per la Basilicata”.