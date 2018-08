E’ stato approvato il bando di selezione per il Premio del Paesaggio 2018. Lo ha reso noto l’Assessore regionale all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Francesco Pietrantuono.







Possono partecipare alla selezione, attraverso la presentazione di un dossier di candidatura, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiamo partecipato all’elaborazione, realizzazione o alla gestione di iniziative progettuali realizzate in Basilicata negli ultimi cinque anni, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.







“La finalità del bando – sottolinea Pietrantuono – è promuovere e diffondere buone pratiche di valorizzazione del paesaggio quale stimolo per la crescita di una cultura comune, attenta alla qualità del paesaggio attraverso anche il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati quali amministratori locali, professionisti, operatori economici e sociali, oltre alle popolazioni locali”.



“L’alta qualità del paesaggio – continua l’assessore- non è soltanto un elemento d’identità e un patrimonio di valori naturali, ecologici e storico-culturali, bensì una potente risorsa per lo sviluppo economico e la competitività delle aree urbane, in grado di incrementare sia le capacità attrattive per i turisti, sia la localizzazione di imprese appartenenti ai nuovi settori economici e di professionisti qualificati e creativi (“talenti”). Il bando si inserisce in questa nuova stagione di pianificazione paesaggistica e ambientale: una stagione di svolta culturale per poter recuperare gli errori del passato e trasformare l’intera regione in una grande infrastruttura verde”.







Il bando integrale del Premio sarà pubblicato sul sito della Regione. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature viene fissato per il 30 ottobre 2018 – ore 12.00.