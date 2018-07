Continuano le trattative condotte dalla maggioranza per arrivare alla modifica della legge elettorale. La conferenza dei capigruppo di ieri è stata l’occasione per imbastire l’ennesima discussione su come programmare gli eventuali lavori sul testo di legge. Il risultato dell’incontro è stato quello di ottenere un altro giorno di tregua e fissare un’altra conferenza dei capigruppo (prevista per domani) al fine di trovare un accordo sul testo ed eventualmente votarlo a partire dal prossimo 8 agosto.



Come noto, la base di partenza sarà il testo di Lacorazza che ha come cardini l’abolizione del listino, l’introduzione della doppia preferenza di genere, la possibilità del voto disgiunto e la sospensione temporanea e reversibile dalla carica di consigliere nel caso di nomina ad assessore di un eletto. A far da contraltare a questo testo, vi è la proposta filo-pittelliana che non prevede il voto disgiunto e contempla l’inserimento del premio di maggioranza per la coalizione che supera il 35% con l’ottenimento automatico di 12 seggi su 20. Le varie galassie della maggioranza fluida che ha governato se la giocano quindi tra questi opposti.



L’impressione è che nei prossimi giorni si assisterà all’ennesima rissa tra bande PD senza arrivare a nulla di concreto o, nel peggiore dei casi, si arriverà a partorire una legge a forte rischio di incostituzionalità.



Un primo segnale è arrivato ieri con Robortella che è stato mandato in avanscoperta dalla corrente pittelliana. Vincenzo da San Martino D’Agri, oltre a rilanciare la candidatura a governatore del “deus ex machina”, ha lodato l’attuale legge facendo trapelare l’intenzione di eliminare il listino tramite la modifica dello statuto regionale.





Gianni Perrino



Gianni Leggieri



Movimento 5 Stelle Basilicata - Consiglio Regionale