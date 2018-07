Giornata divulgativa e formativa su Acquisti Pre-commerciali (Pcp) ed efficienza energetica



La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Programmazione e finanze, organizza, nell’ambito del progetto Interreg Locarbo, il VI Local Ling Lab, ovvero una giornata divulgativa e formativa sul tema “I presupposti giuridici, economici e finanziari del Pre commercial procurement (Pcp), del Partenariato per l’innovazione (Ppi) e dei Partenariati pubblico-privati (Ppp)”, che si terrà martedì 31 luglio 2018 a Potenza presso la sala B del Consiglio Regionale con inizio lavori alle ore 9.

Il progetto Locarbo (Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn economy - Nuovi ruoli delle autorità regionali e locali nel sostegno al cambiamento del comportamento dei consumatori di energia verso un'economia a basse emissioni di carbonio e che contrasti i cambiamenti climatici), con partner appartenenti ad organizzazioni e istituzioni di molteplici Paesi comunitari (Ungheria, Lituania, Portogallo, Romania, Regno Unito, Italia) ha l’obiettivo di promuovere processi innovativi, da parte delle autorità regionali e locali europee, per modificare positivamente i comportamenti dei consumatori territoriali di energia.

La prima fase del progetto si concluderà a settembre e prevede l’adozione del Piano di Azione che dovrà individuare e definire le misure da porre in essere nei due anni successivi.

Il Piano di Azione terrà conto delle esigenze espresse dagli stakeholder locali, in particolare di quelli pubblici, ovvero della necessità di dotarsi di nuovi prodotti e/o servizi tali da soddisfare i bisogni di innovazione, solitamente correlati a un servizio pubblico che deve essere migliorato e reso più efficiente dal punto di vista tecnico ed economico. Proprio per questi motivi il Piano prevede azioni finalizzate all’implementazione di Acquisti Pre-Commerciali (Pcp) di prodotti e/o servizi innovativi, non ancora presenti sul mercato, specificatamente nel campo dell’efficienza energetica.

La giornata formativa del 31 p.v. ha l’obiettivo di fornire maggiore consapevolezza sul tema del PCP e più in generale su tutte le procedure di partenariato pubblico privato come quelle per l’innovazione, analizzando sia le questioni pertinenti di natura giuridico-procedurale che quelle di carattere economico-finanziario con presentazione di casi studio che diverranno oggetto di discussione.

Dopo i saluti istituzionali di Elio Manti - direttore del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, ad affrontare le questioni giuridiche sarà Silvano Mazzantini - avvocato amministrativista - libero docente di Diritto Amministrativo Università degli Studi Luiss Guido Carli - Università degli Studi “Tor Vergata”, mentre le questioni economico-finanziarie saranno trattate dal dott. Ivo Allegro – Esperto senior in assistenza tecnica su operazioni di Ppp - Cultore della materia in Economia Aziendale all’Università del Sannio.

Tutte le informazioni sul Progetto Locarbo Interreg sono consultabili sul sito istituzionale www.europa.basilicata.it/locarbo.