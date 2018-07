Arriverà domani in Basilicata Armando Siri, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presidente nazionale Flat Tax e braccio destro di Matteo Salvini. È il primo esponente Lega del governo a varcare i confini lucani dopo il 4 marzo. C'è molta attesa da parte dei cittadini che certamente porranno domande e quesiti al Sottosegretario durante gli incontri previsti per ricevere risposte concrete in merito alle azioni che la Lega metterà in campo per il bene del territorio alle prossime elezioni regionali. Agenda fitta di impegni, si parte domani alle ore 19,30 con l' inaugurazione della nuova sede della Lega a Venosa(Pz). Il giorno successivo la giornata inizierà a Lavello dove operatori del settore agricolo, professionisti e semplici cittadini avranno modo di confrontarsi in un dibattito aperto. La mattinata proseguirà con la visita alle aziende della "Barilla" a San Nicola di Melfi e delle "Fonti del Vulture" a Rionero considerate fiore all'occhiello della regione. Gli incontri saranno anche un momento di confronto con i lavoratori. E ancora a seguire un passaggio da Atella per un saluto ai referenti, militanti, cittadini del posto per poi fare tappa a Potenza dove è in programma una conferenza stampa dedicata solamente agli addetti ai lavori, nel corso della quale Siri farà il punto sulla due giorni passata in Basilicata.

"Abbiamo ricevuto tantissime richieste di incontro con il Sottosegretario - spiega Giuseppe Grande Portavoce Lega di Basilicata - purtroppo i tempi ristretti non ci hanno permesso di accontentare tutti. Questo ci è dispiaciuto molto, allora abbiamo concordato con Armando Siri di ripetere, e quindi tra una settimana al massimo dieci giorni farà nuovamente tappa in Basilicata per focalizzare l'attenzione su Matera e provincia. Credo sia un gesto - conclude Grande - che stia a significare come il Sottosegretario e tutta la Lega del Capitano Matteo Salvini tengano fortemente alla Basilicata".